После трагического пожара в Бийске решили убрать из дворов все бетонные блоки

В Бийске хотят освободить все межквартальные проезды от припаркованных авто и незаконных преград, сообщают "Вести Алтай". Такое решение власти наукограда приняли после крупного пожара, который произошел на прошлой неделе. Тогда пожарные долго не могли подъехать к горящему дому, погиб мужчина.
Спасательная техника не смогла подъехать из-за неубранного снега и бетонных блоков. Такие блоки есть в большинстве бийских дворов. Их ставя сами жильцы, закрывая сквозной проезд.
Жители не хотят, чтобы их двор становился городской магистралью, однако в экстренных ситуациях это может привести к трагедии.
Сейчас сотрудники администрации Бийска проводят рейды по дворам и выдают предписания управляющим компаниям на устранение нарушений пожарного регламента. В ходе последней проверки чиновники осмотрели 50 дворов. В результате демонтированы 14 бетонных блоков.
"Мы провели рейд, выявили очень много блоков, в настоящий момент управляющие компании занимаются демонтажом. У нас уже отработана методика, мы будем в течение ближайшего времени проверять территорию города. Я думаю, что люди у нас все адекватные, будут понимать, и, соответственно, сами будут устранять все эти препятствия", — сказал Павел Лихоманов, начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии наукограда.
Комментарии
В Барнауле надо тоже убрать все блоки !!!
За это надо наказывать. В Барнауле все перегорожено