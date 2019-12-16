Власти Бийска предлагают списать футбольное поле, пивбар и гараж

В администрации Бийска решили списать из казны города несколько объектов по ул. Воинов-Интернационалистов, 80. Это территория стадиона "Прогресс". Они не соответствуют никаким нормам и подлежат демонтажу, пишет "Бийский рабочий".
Власти хотят списать футбольное поле с газоном (стоимость 600 тыс. рублей), помещение пивбара и мастерской (3,2 млн), трибуну с пристроем (600 тыс.), административное здание (3,4 млн) и гараж общественного транспорта (1,8 млн). Таким образом, общая балансовая стоимость составила более 9,5 млн рублей.
Эти помещения и объекты мэрия приняла в собственность в апреле 2019 года, тогда стадион выкупили у частного лица за 20,8 млн рублей. После этого провели техническое обследование имущества, в итоге комиссия по списанию имущества рекомендовала от них избавиться.
Разбирать стадион начал еще прежний собственник в 2017 году. Тогда по городу прокатилась волна слухов, что "Прогресс" может постигнуть судьба другого бийского стадиона – "Авангарда".
Однако в 2018 году стало известно о планах города выкупить спортивный объект, чтобы в будущем реконструировать его, восстановить футбольное поле и беговые дорожки, а на прилегающей площадке разместить Ледовый дворец.
Стоимость работ оценивалась в 250 млн рублей, еще 40 млн планировали потратить на футбольное поле.
Тогда представители мэрии заверили депутатов гордумы, что затраты на демонтаж построек будут учтены в документации на реконструкцию, помочь с которой обещает край.
На заседании гордумы 16 декабря депутаты вновь поинтересовались, за чей счёт будет проводиться демонтаж списанных объектов. Глава города Александр Студеникин объяснил, что на средства бюджета города.
Депутат Руслан Курасов заметил, что средства на это не заложены. В мэрии говорят, что называть какие-либо суммы пока рано, сначала нужно составить смету, и лишь потом определяться с источниками финансирования.
Комментарии
Эти помещения и объекты мэрия приняла в собственность в апреле 2019 года, тогда стадион выкупили у частного лица за 20,8 млн рублей.
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Ну это просто великолепно!!! Выкупить у частника и списать. У меня только один вопрос, сколько теперь будет стоить демонтаж этого объекта? Ещё 20 млн?