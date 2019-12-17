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Успеть до Нового года. SPA-процедуры, которые помогут быстро восстановить силы и форму

, ИА "Амител"
Отдохнуть за пару часов. Это реально? Да, в Welness & SPA-центре Клиники эстетической медицины "Антуриум"
Welness & SPA-центр клиники эстетической медицины 'Антуриум' / Фото: Екатерина Смолихина

Welness & SPA-центр клиники эстетической медицины "Антуриум" / Фото: Екатерина Смолихина

До конца года осталось около двух недель. Завалы на работе, детские утренники и корпоративы, пробежки по магазинам, планирование новогоднего застолья и семейного отдыха – такими темпами к 31 декабря мы доходим уставшими, и встреча Нового года становится рутиной, а не радостным событием. Остановитесь и выдохните. Мы нашли место, где всего за пару часов можно расслабиться, привести себя в порядок и забыть о морозах за окном. Не верите? Мы тоже не верили, пока не протестировали на себе SPA-процедуры Welness&SPA-центра "Антуриум".

Пора в SPA

Если работа отнимает много сил, долгожданный отпуск еще не скоро, а прийти в форму нужно в короткие сроки, то пора идти в SPA-центр. Клиника эстетической медицины "Антуриум" в этом году открыла замечательный Welness & SPA-центр прямо в центре Барнаула.

На входе встречают сотрудники, которые показывают, куда нужно пройти и дают браслет-ключ от личной кабинки в раздевалке, где можно переодеться, оставить вещи и взять полотенце. Перед процедурами всем гостям проводят небольшую экскурсию по комплексу и показывают, как все устроено.

В самом центре находится бассейн с гидромассажем, с одной стороны от него термальная зона с несколькими видами саун и бань, с другой – зона отдыха с креслами и чаем, рядом – небольшой коридорчик с кабинетами, где проводят SPA-процедуры. В помещении современный и уютный интерьер, приглушен свет, играет спокойная музыка – атмосфера сама по себе расслабляющая.

Расслабиться за 15 минут 

Программу отдыха необходимо заранее обсудить со SPA-технологом, который учтет пожелания и подберет подходящую для вас программу.

Первая процедура, которую выбрала я – антицеллюлитный душ. Это вид массажа, который делают не руками, а "острой" струей воды. Считается, что такой душ спасает от переутомления и раздражительности и придает силы.

Эту процедуру проводят в длинной комнате. Специалист, который стоит на расстоянии четырех-пяти метров, объясняет, куда и как нужно встать, настраивает температуру и мощность воды. После того как все готово "массажист" напором проводит по бедрам, спине и животу, причем на разных частях тела ощущения могут отличаться. Если "прикосновения" неприятны, то напор снижают или, наоборот, добавляют, если вы уже не новичок. После 10-минутного душа-массажа кожа становится красноватой, по всему телу разливается приятное тепло.

По словам специалиста, проводившего массаж, такой душ выбирают не только женщины, но и мужчины. Если пройти комплекс процедур, то можно избавиться от лишних сантиметров и подтянуть кожу. Однако одного раза достаточно, чтобы появилось ощущение легкости, а напряженные мышцы расслабились. И это всего за 10-15 минут!

Снимаем усталость

Теперь идем в баню. Их здесь четыре, и все они с разными температурными условиями. 

Первая – соляная сауна. Температура в ней невысокая. Как пояснил специалист, нахождение в таком помещении благотворно влияет на кожу, которая становится упругой, и дыхательную систему – профилактика вирусных заболеваний.

Финская сауна – это самое жаркое место в термальной зоне. Высокая температура и горячий и сухой воздух ускоряют обмен веществ и снимают усталость. А эффект от прогрева сохраняется как минимум на день.

Русская баня зимой – это идеальное место, где можно не только погреться, но и попариться. Для этого здесь работает профессиональный пармейстер.

И напоследок – турецкий хамам. За счет невысокой температуры и 100%-ной влажности находиться здесь очень комфортно. Теплый пар, который быстро обволакивает помещение, очищает кожу лучше любого душа. Греясь на мраморном лежаке можно смотреть на звезды – потолок хамама стилизован под мерцающее звездное небо. В таком месте можно забыть о том, что ты все еще в городе и что за окном зима.

Хотите взбодриться? Ничто так не заряжает энергией как прохладная вода после жаркой бани. Для острых ощущений после прогрева можно опрокинуть на себя кадку с холодной водой или натереться кубиками льда из ледяного фонтана.

И релакс, и детокс

После термальной зоны – скрабирование. Эта косметическая процедура позволяет бережно убрать ороговевший слой кожи, очистить закупоренные поры и вывести шлаки и токсины.

Массирующими движениями специалист наносит скраб на всю поверхность тела и смывает теплой водой. После 15-минутной процедуры кожа заметно преображается – становится гладкой и мягкой. Из массажной выходишь расслабленным и обновленным.

Теперь можно и поплавать. Бассейн здесь не совсем обычный – в нем установлены несколько видов гидромассажа. В такой воде мышцы расслабляются, а тело приходит в тонус.

Вот и два часа незаметно пролетели. Эффект заметен сразу: мышцы больше не напряжены, во всем теле ощущение легкости и бодрости, появляются силы и желание работать. После очищения кожа становится очень мягкой и гладкой, к ней очень приятно прикасаться.

Причем этот эффект будет радовать вас еще несколько дней. Можно и в новый год шагать!

Так что действуйте! Специалисты SPA-центра помогут вам подобрать комплекс процедур, чтобы привести себя в порядок перед Новым годом и набраться сил!

Wellness & SPA-центр клиники "Антуриум"
Барнаул, ул. Ползунова, 52а
Телефон + 7 (3852) 557−557
График работы: чт-вс – с 11:00 до 20:00
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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