Девочке из "самой патриотичной семьи" отказали в гражданстве РФ

Семья Чикиных, которую во время "крымской весны" журналисты окрестили "самой патриотичной семьей", уже пять лет не может добиться, чтобы их дочери выдали российское гражданство, сообщает РИА "Новости".
Девочку нужно сначала поставить на миграционный учет, и только потом ей могут выдать свидетельство о том, что она гражданка РФ, утверждают крымские чиновники.
Диана родилась в канун референдума в Крыму, и родители, как они считали, благоразумно не стали оформлять ей украинское гражданство, тем более, что отец – россиянин, который служит в вооруженных силах Российской Федерации.
После того как Крым вновь вошел в состав России, Чикины одни из первых направились в ЗАГС, чтобы засвидетельствовать, что Диана россиянка.
Тем более что российские паспорта тогда выдавали всем желающим этого украинцам, проживающим в Крыму. Чикины и представить себе не могли, что отсутствие у их дочери украинского гражданства может стать препятствием на пути к получению российского.
"Решением УМВД России по г. Севастополю признать Чикину Д. Э. гражданкой Российской Федерации не представляется возможным", – таков был ответ на запрос в 2017 году. И никаких объяснений.
Остальное время ушло на сбор то одних, то других документов. Но усилия не оправдались до сих пор. Ставить же девочку на миграционный учет ее мать не желает.
"Это меня окончательно вывело из себя. Она ведь россиянка, зачем из нее мигрантку делают?" – возмущается бабушка девочки. – Зачем ей такой статус? Неизвестно, кем она станет в будущем, может, большой начальницей. Такой штрих в биографии ей точно не нужен".
Теперь семья намеревается добиваться российского гражданства для девочки в судебном порядке, ведь она все это время проживала на территории РФ, с самого момента вхождения Крыма в состав РФ. Даже в свидетельстве о рождении место появления на свет значится как "Севастополь, Российская Федерация".
В 2020 году Диана пойдет в школу. Семья Чикиных не теряет надежды, что она начнет учебу полноправной гражданкой своего государства.
Комментарии
Диана родилась в канун референдума в Крыму и родители, как они считали, благоразумно не стали оформлять ей украинское гражданство, тем более, что отец – россиянин, который служит в вооруженных силах Российской Федерации.
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читал, много думал
какое такое украинское гражданство оформлять дочке гражданина России, который был гражданином даже до референдума?
Зачем ей такой статус? Неизвестно, кем она станет в будущем, может, большой начальницей. Такой штрих в биографии ей точно не нужен".
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И вот такое вот мы приняли обратно?
17:54
- гость -
Так там мама явно из Жмеринки.
17:54
- гость -
Возможно дочь родил не военнослужащий РФ, а гражданка Укр-аи-ны, не рассматривали такой вариант?
Сами что-то намудрили с гражданством, теперь жалуются.
Все выходцы из Крыма автоматически становятся большими начальниками?
ну да классика жанра, "крымчанка, дочь офицера"