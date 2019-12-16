Барнаул неожиданно остался без зеленого пояса

Власти Барнаула не могут зарегистрировать 27 тыс. гектаров зеленого пояса города. Росреестр отказал им в этом. Оказалось, что для этого нужно внести поправки в федеральное законодательство, сообщают "Вести Алтай".
Документ о создании защитных поясов вокруг российских городов президент подписал в 2016 году. Главная задача – придать особый статус городским лесам и предотвратить их исчезновение в результате застройки.
В зеленый пояс Барнаула должны были войти 27 тыс. га ленточного бора. Городские власти определили границы охранной зоны. Но Росреест им отказал в регистрации зеленого пояса.
"По Барнаулу выдержаны все необходимые сроки, но как таковые зеленые пояса просто не записаны отдельной категорией с особыми условиями пользования. Росреестр на полных основаниях дал отказ, – рассказал Владимир Попрядухин, глава Минприроды Алтайского края. – Мы подготовили и направили полный комплект документов, для того чтобы инициировать внесение изменений в Земельный кодекс с обозначением данного вида пользования".
По словам Попрядухина, из-за этой коллизии нарушаются сроки выполнения поручения президента.
Инициативу о внесении изменений в Земельный кодекс подготовит и краевое Заксобрание. Это позволит ускорить процесс на федеральном уровне.
Алтайский край – не единственный регион, в котором не могут создать зеленый пояс. По данным "Российской газеты", особые зоны вокруг городов удалось создать только в девяти регионах, в некоторых – только через суд.
Комментарии
Мышиная возня.
Смотреть тошно на эту, с позволения сказать, напряжённую работу. Проблемы высасываются из пальца.
Пилите Шура, пилите.
Идиоты.
Браво! Рубим дальше! *сарказм*
Крым наш. Бор наш.