Мусорная проблема. Жители Славгорода пожаловались на работу регоператора

Жители Славгорода недовольны работой регионального ООО "Позитив-88". Люди жалуются на переполненные контейнеры, нерегулярный вывоз мусора и завышенную плату за услугу. Со своей проблемой горожане обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в региональную прокуратуру и государственную инспекцию.
"Везде грязь, вонь"
Жильцы дома на пр. Ленина, 119, в Славгороде подсчитали, что с 1 по 20 августа 2019 года мусор из дома вывозили всего четыре раза, хотя по закону регоператор должен делать это ежедневно.
"Когда у ООО "Позитив 88" был заключен договор на вывоз мусора с ООО "Благоустройство г. Славгорода", у нас не было никаких проблем. Мусор вывозился ежедневно рано утром специализированной техникой. Но как только руководство "Позитив 88" задолжало огромную сумму ООО "Благоустройство", то они и перестали вывозить мусор. Сейчас вывоз ТКО производит другая организация, у которой в наличии одна спецмашина на весь наш город. Собственники оплачивают своевременно вывоз ТКО, поэтому мы требуем, чтобы вывоз производился каждый день, чтобы на контейнерной площадке около мусорных баков было чисто", – отмечают люди.
Сейчас, по их словам, контейнеры переполнены, бродячие собаки рвут пакеты с отходами, "везде грязь, вонь, ветер разносит по двору грязную бумагу".
Цена проблемы
За вывоз мусора жители Славгорода платят регоператору 67,68 рубля с одного человека. При этом за семь месяцев 2019 года из города с населением 40 тыс. человек должны были вывезти почти 34 тысячи кубических метров мусора.
Люди отмечают, что, по данным ООО "Благоустройство г. Славгорода", с улиц вывезено только 12,8 тысячи кубометров ТКО. Горожане подсчитали, что вместо 67,68 рубля они должны были платить 25,66 руб. в месяц с человека. Именно это стало поводом для обращений.
В своем письме горожане просят проверить компанию, и если в ее работе найдут нарушения, наказать виновных и провести перерасчет.
Справка
Региональный оператор ООО "Позитив-88" работает в Славгородском округе, Яровом, Благовещенском, Бурлинском, Кулундинском, Ключевском, Немецком национальном, Родинском, Суетском, Табунском и Хабарском районах Алтайского края.
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