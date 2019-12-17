Звезды сулят счастье: Барнаул подходит к году Крысы с конкурсом красоты среди кошек

Предпоследние выходные перед Новым, 2020 годом, царить в котором, как известно, будет Белая Металлическая Крыса, клуб любителей кошек "Котомир" предлагает провести с самыми грациозными, милыми и своенравными представителями семейства кошачьих. Астрологи тоже не возражают против такого отдыха – согласно нескольким источникам, вопреки всем стереотипам, в звездном мире Кошка с Крысой очень дружны.
На втором этаже ТВК "Республика" 21 декабря 2019 года развернется масштабное и незабываемое событие – конкурс красоты среди кошек. Лучшие представители пород продемонстрируют свой темперамент, свою неповторимость, величие и умение растопить сердце даже самого равнодушного к этим созданиям человека одним только взглядом.
Гости смогут пообщаться с профессиональными заводчиками и забрать с собой полюбившегося за время выставки котенка. Кроме того, всех гостей ждет особенный сюрприз – в 16:00 по зрительским билетам разыграется ценный приз.
Приходите всей семьей на предновогодний праздник Ее Величества Кошки.
Где: ТВК "Республика" (г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г).
Когда: 21 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00.
ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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Клуб любителей кошек "Котомир"
Телефон: 8-913-734-0999
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