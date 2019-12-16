"Пытался прорваться к пилотам": авиадебошира задержали в Новосибирске

Хулиган устроил пьяный дебош на борту лайнера, следующего из Минеральных Вод в Новосибирск, сообщает РИА "Новости".
Пассажир материл бортпроводников и других пассажиров, а также попытался прорваться в кабину пилотов, после чего его привязали к креслу, чтобы он не угрожал безопасности полета.
Но даже это не угомонило нетрезвого россиянина. Он бранил окружающих и пинал ногами обшивку салона.
Прибывшие после посадки самолета транспортные полицейские также услышали от него о себе много нового. Его доставили в отделение полиции. Позднее в отношении авиадебошира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с сопротивлением представителю власти".
Санкции статьи предусматривают штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.
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