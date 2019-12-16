Миллионера застрелили при попытке защитить багаж (видео)

50-летний британский бизнесмен и миллионер Мэтью Гиббард стал жертвой банды байкеров в столице Аргентины, сообщает Daily Mail. Видеозапись трагедии с камеры видеонаблюдения опубликована на видеохостинге YouTube.
Когда Гиббард со своим 28-летним пасынком выходили из отеля, грабители набросились на них с целью забрать их багаж.
Мужчины решили не отдавать свое имущество без боя. Завязалась драка, в которой преступники применили пистолет.
Пасынок предпринимателя не смог продолжить схватку после огнестрельного ранения в ногу, а вот Гиббард сопротивлялся до последнего. Полученные им травмы оказались смертельными.
Миллионер возглавлял компанию Tingdene, которая специализировалась на обслуживании домов престарелых. Ее годовой оборот оценивается в 20 млн фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей).
Комментарии
На кой нам нужно это смотреть? Вы еще мексиканские разборки выложите.