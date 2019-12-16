Алтайские полицейские привезли подарки спасенной ими роженице

Сотрудники ГИБДД Алексей Долеченко и Дмитрий Швайцер прибыли с подарками на выписку после родов спасенной ими жительницы Каменского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Они привезли женщине детское автокресло и цветы.
В начале декабря полицейские помогли беременной добраться до больницы. Инцидент случился, когда они дежурили на ледовой переправе через Обь.
В тот день к ним обратился мужчина. Он рассказал, что его беременную жену нужно срочно доставить в роддом, но она находится на другой стороне переправы. Так как переправа была закрыта для движения автомобилей, полицейские пешком пошли за роженицей и переправили ее на другой берег.
После этого, включив все световые и звуковые сигналы, правоохранители доставили женщину в роддом Каменской ЦРБ, где через несколько часов у нее родился мальчик, которого назвали Савелий.
Счастливые родители позвонили в отделение полиции, чтобы сказать поблагодарить полицейских.
Руководством Межмуниципального отдела МВД России "Каменский" сотрудникам ГИБДД объявлена благодарность за профессионализм и грамотные действия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования, уточнили в МВД.
Комментарии