Ракетный комплекс "Ярс" заступил на боевое дежурство в Алтайском крае

Полк, оснащенный новейшими ПГРК "Ярс" начал боевое дежурство в Алтайском крае в составе Барнаульского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны России.
В общей сложности в составе РВСН находятся 200 таких мобильных установок. Они приходят на смену устаревшим ракетным комплексам "Тополь".
К концу года доля современных "Ярсов" и "Авангардов" среди ракетных комплексов достигнет 76%, а через пять лет – 100%, заверили в Министерстве обороны РФ.
Комментарии
Это всё для убийства людей, а где что для жизни людей в своей стране?