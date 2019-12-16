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Новости

Ракетный комплекс "Ярс" заступил на боевое дежурство в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Новейшее вооружение поступило в Барнаульское соединение РВСН
Фото: пресс-служба Минобороны России

Фото: пресс-служба Минобороны России

Полк, оснащенный новейшими ПГРК "Ярс" начал боевое дежурство в Алтайском крае в составе Барнаульского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны России.

В общей сложности в составе РВСН находятся 200 таких мобильных установок. Они приходят на смену устаревшим ракетным комплексам "Тополь".

К концу года доля современных "Ярсов" и "Авангардов" среди ракетных комплексов достигнет 76%, а через пять лет – 100%, заверили в Министерстве обороны РФ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.12.2019 20:26
месный

Это всё для убийства людей, а где что для жизни людей в своей стране?

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