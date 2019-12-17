Пять миллионов электронных госуслуг получили жители Алтая за десять лет

Единый портал госуслуг отмечает свое десятилетие. 2009 году, в день открытия ресурса, жители страны могли получить всего 110 федеральных услуг и более 200 регионального и муниципального уровня. В 2019 году портал предлагает уже свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде.
Алтайский край: 5 млн электронных госуслуг
В Алтайском крае только в текущем году на портале зарегистрировались более 200 тысяч граждан. Всего же с 2012 по 2019 год количество владельцев личных кабинетов на сайте превысило 1,2 млн человек – каждый второй житель региона. За десять лет работы онлайн-ресурса пользователи заказали более 5 млн электронных госуслуг.
Россия: зарегистрировано более 100 млн граждан России
На портале госуслуг в настоящее время зарегистрировано более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей был в 2017 году – 21 млн человек.
За десять лет россияне заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение государственных услуг.
В топ-10 регионов по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.
Сколько платежей прошло через единый портал?
За 10 лет граждане провели около 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет. По данным на начало декабря зафиксировано более 56 млн переводов на общую сумму свыше 58 млрд рублей.
Жители Алтайского края провели почти полтора миллиона транзакций на сумму около полутора миллиардов рублей.
Пятерка популярных запросов
На первом месте у жителей СФО запись к врачу. За все время талоны в поликлиники взяли более шести млн раз. На втором месте – запросы о пенсионных накоплениях. Об этом на портале спросили около двух миллионов раз. Третья позиция – запись в детские сады (более 1 млн раз), на четвертом месте – запись на прием в МВД (более 1 млн).
Замыкает пятерку популярных услуг регистрация автотранспорта: на портале было оформлено свыше 960 тысяч таких заявлений.
В Алтайском крае чаще всего жители пользуются порталом при оплате госпошлин, налогов и административных штрафов.
Суперсервисы – тренд 2019 года
Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг – создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании – на странице сайта "Суперсервисы" уже доступно 15 прототипов суперсервисов.
Кто владеет и кто отвечает за качество?
Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".