Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из него следует, что с января 2021 года работодатель сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Сведения будут в онлайн-режиме поступать в Пенсионный фонд.
Информацию о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему ПФР.
Работник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему он должен будет подать письменное заявление до конца 2020 года. Тем, кто в первый раз устраивается на работу, трудовые книжки выдаваться не будут.
Ранее сообщалось, что с 2020 года в России начнут выпускаться электронные паспорта. По размеру они будут равны пластиковой карте.
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