Режиссер объяснил "исчезновение" слова "протесты" из телеверсии концерта Би-2

Режиссер мероприятия в честь вручения музыкальной премии "Виктория" Андрей Болтенко объяснил РИА Новости обеззвучивание слова "протесты" в музыкальном произведении во время трансляции концерта на телеканале "Россия 1".
"Случившееся — досадный технический брак, — заверил журналистов Болтенко. — Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны".
Напомним, ранее пользователи нашли "исчезновение" одного слова при трансляции песни "Люди на эскалаторах" в исполнении проекта "Куртки Кобейна" (Би-2, Леонид Агутин и Manizha).
"Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах", — так звучит строчка в оригинале.
В пресс-службе ВГТРК по этому поводу уточнили, что телеканал не вносил никаких изменений в телеверсию мероприятия, полученную от организаторов.
Комментарии
Да там вся песня досадный брак. Слушать даже в наушниках невозможно.