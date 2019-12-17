Алтайский край получит деньги на развитие села. Но сумма пока неизвестна

Алтайский край получит федеральные деньги по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году. Точная сумма станет известна в начале следующего года. Об этом сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко. Накануне он принимал участие в заседании Совета законодателей РФ.
Романенко рассказал, что новая федеральная программа начнет действовать уже в следующем году. И, кстати, ее презентация состоялась в Алтайском крае. Однако из первоначально заявленных 80 млрд рублей в ней пока заложено только 35 млрд.
"Все участники встречи пришли к единому пониманию: необходимо продолжать работу с министерствами, с правительством и отстаивать заявленный уровень финансирования госпрограммы. Зачем она тогда вообще нужна, если в ее финансировании мы будем учитывать средства, направленные по национальным проектам?" – сказал он.
Сколько именно выделят Алтайскому краю, станет известно в начале года. На основании этих данных власти края уже смогут предметно планировать работу в рамках госпрограммы.
"Минсельхоз будет отслеживать результативность использования средств. Могу уже сейчас заверить, что в Алтайском крае вопросов с эффективностью использования этих денег не будет", – добавил глава АКЗС.
Также со ссылкой на замминистра сельского хозяйства он отметил, что уже в начале следующего года Алтайский край получит понимание об объеме средств, которые будут направлены на развитие сельских территорий.
Комментарии
Деньги на ветер. Что они ранее сделали, полезного для села?
Самое лучшее не мешать фермерам.
Да, да, с умом. Мимо рта не пронесут.
или своруют или назад отдадут
Без нормально оплачиваемой работы, село - это дача.