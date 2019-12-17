Мэрия: через два года у строителей Барнаула будет переломный момент

Чиновники, курирующие строительную отрасль Алтайского края, считают, что в 2021 году наступит переломный момент. К этому периоду девелоперы полностью перейдут на работу с эскроу-счетами. Для этого большинству из них придется оформить проектное финансирование банков, другие попробуют строить за свой счет и продавать готовые квартиры.
Об этом рассказал Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула на пресс-конференции 16 декабря.
В 2019 и 2020 годах строителям региона предстоит ввести 700 и 779 тыс. кв. м жилья соответственно, указано в нацпроекте "Жилье и городская среда".
С учетом созданного задела – 1,2 млн "квадратов" – это посильная задача, говорил ранее Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ региона. Сейчас в Алтайском крае строят 130 многоквартирных домов, уточнил замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.
Давать однозначный прогноз на 2021 год, когда предстоит ввести 747 тыс. "квадратов", чиновники не спешат. Дмитрий Аристов назвал этот год переломным для строительных компаний края: им придется приспособиться к банковскому проектному финансированию. Не все девелоперы смогут получить кредит от банков, отмечают эксперты. Не исключено, что часть фирм продолжат работать только на субподряде у крупных компаний.
"Этот вопрос неоднократно обсуждался на отраслевых площадках, в том числе в Союзе строителей Алтайского края. Есть полярные мнения. Одни говорят, что хорошо (готовы работать в рамках проектного финансирования, – прим. авт.). Другие – что будут строить на свои деньги, а значит сокращать объем ввода. Время покажет. Закон на федеральном уровне издан, и мы должны его исполнять", – говорит Аристов.
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