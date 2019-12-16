Путин отменил комиссию за переводы со счета на счет одного банка

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные банковские переводы между счетами, зарегистрированными в одном банке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, эта мера позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга. Он также подчеркнул, что комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
Закон вступит в силу спустя 80 дней с момента публикации – 5 марта 2020 года.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация начала соответствующие эксперименты, и к внедрению изменений приступит в 2020 году.
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