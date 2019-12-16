Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
Он выразил уверенность, что российский лидер не будет "мудрствовать лукаво" и использует проверенную схему, которая уже использовалась с 2008 по 2012 год и видится самой очевидной.
"Я думаю, из всех сложных схем – Собянин, Чемезов, Шойгу и так далее – власть может выбрать, я не уверен, что это на 100% так, ну, самую простую схему: Путин – премьер, Медведев – президент", – заявил Шевченко.
Тема трансфера власти сегодня является одной и самых популярных для обсуждения в политической среде. В том числе постоянно звучат версии того, кто станет будущим президентом страны.
Так, глава Russia Today Маргарита Симоньян выразила мнение, что следующим президентом России будет не Владимир Путин.Телеведущий Дмитрий Киселев ранее заявлял, что Путин готовит своего преемника на пост главы государства. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что это не так.
Комментарии
Что Шевченко, что Царьград - помойка.