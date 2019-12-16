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Новости

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

, ИА "Амител"
Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.

Он выразил уверенность, что российский лидер не будет "мудрствовать лукаво" и использует проверенную схему, которая уже использовалась с 2008 по 2012 год и видится самой очевидной.

"Я думаю, из всех сложных схем – Собянин, Чемезов, Шойгу и так далее – власть может выбрать, я не уверен, что это на 100% так, ну, самую простую схему: Путин – премьер, Медведев – президент", – заявил Шевченко.

Тема трансфера власти сегодня является одной и самых популярных для обсуждения в политической среде. В том числе постоянно звучат версии того, кто станет будущим президентом страны.

Так, глава Russia Today Маргарита Симоньян выразила мнение, что следующим президентом России будет не Владимир Путин.Телеведущий Дмитрий Киселев ранее заявлял, что Путин готовит своего преемника на пост главы государства. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что это не так.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.12.2019 00:33
Botanik

Что Шевченко, что Царьград - помойка.

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