17 декабря Алтайский край ждет теплая погода

В Алтайском крае на смену морозной ночи придет достаточно теплый день во вторник, 17 декабря, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух хорошо прогреется – от -6°C до -11°C, а вот ночью будет существенно холоднее – от -12°C до -17°C (местами – до -23°C). Ветер юго-западный, 2-7 м/с. В утренние часы местами изморозь, туман. В северных и восточных районах ожидается легкий снегопад.
Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от -8°C до -10°C, в темное – от -12°C до -14°C. Утром выпадет снег.
В последующие дни погода будет становиться все теплее. Максимальная дневная температура в середине недели достигнет -1°C.
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