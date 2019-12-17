Житель Алтайского края убил гостя и спрятал его тело в погребе

Алтайские следователи раскрыли убийство жителя Тальменского района, замаскированное под безвестное исчезновение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следствием, в октябре 2019 года во время распития спиртного 45-летний хозяин дома взял нож и нанес им смертельное ранение своему гостю.
Чтобы спрятать тело, понадобилась помощь знакомого. Совместными усилиями они перенесли труп из дома в погреб, где присыпали его мусором и опилками.
Но уйти от правосудия не удалось – подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, собирают и закрепляют доказательственную базу.
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