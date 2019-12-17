Молодожены в Великобритании расстались прямо на свадьбе

Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались на собственной свадьбе после того, как брат жениха спустил невесту с лестницы, пишет РИА "Новости".
Во время торжества брат Стефана Томас напился, напал на невесту и избил ее. Кроме того, от его рук пострадала мать и сестры невесты. Жених встал на сторону брата.
Эрин сразу после этого заявила в полицию, но развести их не смогли, так как пара пробыла в браке меньше суток.
Отец дебошира рассказал, что тот часто портит праздники, если слишком много выпьет.
"Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", – отметил мужчина.
Комментарии
Какая трогательная и романтичная история.
На втором фото, я так понимаю, его "брат"?