Археологи разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Группа ученых из Новой Зеландии, США и Чили разгадала загадку моаи – каменных истуканов на острове Пасхи. По мнению специалистов, они должны были сохранять плодородие земель, пишут "Известия".
Исследователи изучили две статуи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку, которая находится в центральной части острова. Производные вулканической деятельности были использованы для изготовления 95% статуй, которых на острове насчитывалось более 1000. Эта территория была плодородным сельскохозяйственным центром, где выращивали батат, колоказию и бананы.
По мнению ученых, эти почвы были самыми плодородными. Моаи, обнаруженные в каменоломне, не предназначались для транспортировки, а должны были стоять на месте, чтобы защищать природу карьера и способствовать развитию сельскохозяйственной деятельности.
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