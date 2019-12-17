Специалист рассказал, от какого алкоголя быстро пьянеешь, но долго отходишь

Ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски рассказал, какие напитки приводят к быстрому опьянению и вызывают сильное похмелье, сообщает РИА "Новости".
Легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти напитки отличаются быстрым всасыванием и сравнительно большим градусом – около 20.
Ученый рассказал, что крепкие напитки наподобие виски также приводят к сильному опьянению, но при этом из-за высокого градуса они подавляют работу желудка и всасываются медленно. К быстрому опьянению за счет содержащихся в них газов приводят игристые вина.
Профессор добавил, что некоторые во время застолья запивают крепкий алкоголь водой, но делать этого категорически нельзя, если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием уменьшает количество этанола вдвое и приводит к быстрому опьянению.
Чтобы утром чувствовать себя не так плохо, он посоветовал пить водку. Но самый главный способ с легкостью вставать по утрам – вообще не пить алкоголь, подметил ученый.
Комментарии
Легче всего опьянеть от хереса и портвейна.
а то, пиво без водки - деньги на ветер )))
крепленные спиртом вина они такие....
Не подскажете, в Барнауле можно купить херес, мадеру, кагор 32 или портвейн по вменяемой цене?
для начала нужно пить качественные напитки а не тот суррогат что производят в рaшке
Но вот его цена стараниям пыни с его дружками имеет заоблачный ценник для большинства жителей.
В Барнауле, на мой взгляд и вкус, нельзя купить качественный херес и мадеру. Хотя выбор в винотеке бывает. Предпочитаю французские и чилийские вина из пятерочки
Мясной рашка это то , что у тебя в котелке, а страна у нас Россия.