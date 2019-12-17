Программа социального туризма для пенсионеров может появиться в России

Координационный совет по туризму при правительстве предложил ввести в России программу "Туризм для граждан старшего поколения", сообщают "Известия".
По данным издания, проект войдет в итоговый план мероприятий, направленных на реализацию стратегии по развитию туризма до 2035 года. Его приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и свяжут с посещением памятных мест.
"Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне – программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год", – рассказал представитель Совфеда Игорь Фомин.
Курировать проект будут Минтруд, Минэкономразвития и общественные организации.
Комментарии
стратегии по развитию туризма до 2035
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Клоуны!!! Ответьте сначала за 12 лет работы. Где результаты Стратегии 2020 (Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года) ?
Его приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и свяжут с посещением памятных мест.
Они считают, что туристами (из числа пенсионеров) могут стать только участники ВОВ?
Впечатление, что комментаторов сегодня на Амик завезли из психушки.