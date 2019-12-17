Прощание служебной собаки с кинологом после отставки тронуло пользователей Сети

Служебного пса отправили в отставку и ему пришлось прощаться с кинологом. Трогательный момент попал на видео.
Мужчина хотел быстро распрощаться со своим четвероногим сослуживцем, но пес запрыгнул на заднее сиденье автомобиля и кинолог не сдержал слез.
Во время службы за собакой закрепляется один человек и через 6-8 лет животных отправляют в отставку. После этого пес может обрести новый дом или отправиться в приют. Но в некоторых случаях их приходится усыплять.
Видео: "Рамблер"
Комментарии
Пенсионеры....
Хорошо хоть как лошадей из московской полиции на колбасу не пустили.
Корея? Потом он ее съест