Российский фильм "Дылда" вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Но это не значит, что лента точно будет претендовать на награду.
Как следует из информации на сайте премии, в шорт-лист включены "Раскрашенная птица", "Правда и справедливость", "Отверженные", "Оставшиеся", "Страна меда", "Тело Христово", "Атлантика", "Паразиты" от Южной Кореи, а также "Боль и слава" от Испании. Указанные 10 картин были отобраны из списка, включавшего 91 фильм.
Данная номинация ранее называлась "Лучший фильм на иностранном языке". Название было изменено в этом году. Окончательные номинанты будут объявлены 13 января 2020 года. Из 10 картин будут выбраны 5. С высокой вероятностью в пятерку попадет победитель Каннского кинофестиваля и главный фаворит "Оскара" в этой номинации – "Паразиты". Также большие шансы побороться за статуэтку у новой работы классика мирового кино Педро Альмодовара "Боль и слава".
Фильм "Дылда" посвящен истории двух девушек, которые в 1945 году вернулись с фронта в послевоенный Ленинград. Премьера ленты прошла 20 июня 2019 года. На Каннском кинофестивале она завоевала приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, а также награду за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд".
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