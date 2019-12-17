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Новости

В Минспорте назвали альтернативные участки для строительства ФОКа в Барнауле

, ИА "Амител"
Но в ведомстве все равно хотят строить именно в парке имени Ленина

Минспорт Алтайского края готов перенести ФОК из парка имени Ленина Барнаула. В качестве альтернативной площадки рассматриваются три участка в городе, где земля принадлежит ведомству. Сейчас уже несколько бизнесменов пытаются продать Минспорту землю для строительства ФОКа, но краевые власти не готовы тратить дополнительные средства на эти цели. Выбрать территорию под будущий Центр единоборств необходимо до мая 2020 года. 

Как сообщил журналистам министр спорта Алтайского края Алексей  Перфильев, в качестве альтернативы рассматриваются участки по адресу: ул. Малахова, 132, ул. Солнечная, 88, ул. Власихинская, 148. При этом министр все равно считает, что строить нужно именно в парке им. Ленина. Именно там еще в 1984 году хотели построить манеж. В 2012 году градостроительный совет Барнаула вновь одобрил проект строительства Центра единоборств на этом месте. Однако финансирование проекта было заморожено, и строительство комплекса отложили до лучших времен. Сейчас эти лучшие времена настали и краю выделили 125 миллионов рублей на возведение Центра. Но неожиданно против стройки выступили архитекторы и урбанисты.

"В любом случае мы должны отталкиваться от пожеланий жителей микрорайона, района и города. Позиция Минспорта простая и очевидная. В каждом микрорайоне в шаговой доступности должны быть спортивные объекты. Это могут быть ФОКи или спортивные комплексы. Нам хотелось бы отдать определенную дань тем событиям, которые были раньше", – отметил Перфильев.

Министр добавил, что необходимо договариваться с бизнесом о развитии парка, благоустройстве его территории. Эти вопросы в ведомстве намерены обсудить во время круглого стола, который пройдет 18 декабря в Парке спорта.

Напомним, что новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в парке имени Ленина. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это возмутило многих горожан и общественников, которые написали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.12.2019 10:17
- гость -

В любом случае мы должны отталкиваться от пожеланий жителей микрорайона, района и города
----------------------

Все на митинг! Не будет народа не будет и парка.

17.12.2019 10:25
Чучмек

Ещё в 1984 году хотели строить? А теперь вспомните, сколько в городе было парков в 1984, и сколько осталось их сегодня...

17.12.2019 10:29
- гость -

17.12.2019 10:17
- гость -

Не боитесь, что на митинг придут как раз сторонники ФОКа, а не диванные экологи?

17.12.2019 10:35
Dimannn

Не по теме, но напишу. Амик, вы задрали со своей рекламой, которая посреди текста всплывает и которая съезжает в правый нижний угол после прокрутки страницы!!! Специально не ставлю адблок, потому что сайты должна зарабатывать на рекламе, но не на такой назящей же!!!!

17.12.2019 10:37
жорик

Друзья, какой ФОК, ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ С ТРИБУНАМИ НАДО СТРОИТЬ, и ледовый долгострой заканчивать! Тогда счастье всем спортсменам и болельщикам настанет! И Томенко ВП на века в наших сердцах!

17.12.2019 10:42
гость

При такой их упертости и жадности деньги из центра похоже до нас так и не доедут.

17.12.2019 10:45
Гость

Выбрать территорию под будущий Центр единоборств необходимо до мая 2020 года.

Гыгыгы! А кто на прошлой неделе с пеной у рта доказывал, что решение по фоку нужно принимать уже завтра, иначе деньги уйдут назад в Москву?! Перфильев проблемный министр, и какой то нездоровый у него интерес к строительству фока именно в парке... Может материальный?

17.12.2019 10:48
гость

Буквально два дня назад утверждали, что это единственная площадка в городе для ФОКа. Когда запахло жареным, сразу и альтернативные нашлись. Работать не хотят, привыкли все задарма и нахоляву.

17.12.2019 10:48
- гость -

Сколько в городе было парков в 1984
-------------------------

Да даже если вспомнить только размеры парка Ленина. В 1984 году квартала в границах улиц А.Петрова-Попова-Энтузиастов-Ленинградская не существовало. Там росли те же клёны и огорожены они были таким же забором. Так же отсутствовал квартал Новгородская-Островского-А.Петрова-Малахова. Там больше росли тополя и забора не было, но это была зелёная зона. Да и в самом парке половина не была занята непонятными объектами, которые принадлежали членам правящей партии.
На текущий момент площадь парка урезали примерно на 60% жилыми кварталами, а половину из того, что осталось отдали под бизнес партийных чинуш. В результате от парка 1984 года мы имеем только около 20% площади и применять к этому остатку планы 1984 могут только балбесы.

17.12.2019 10:50
1122

на прошлой неделе только 300 деревьев попадали под вырубку, сейчас уже 400. К лету так вообще пол парка выпилить придется

17.12.2019 10:51
- гость -

17.12.2019 10:48
- гость -

В 1920-м на месте большей части города были экологически чистые поля. Вот зачем их взяли и застроили? Что мы теперь оставим потомству?

17.12.2019 10:58
- гость -

17.12.2019 10:51
- гость -

пустые торговые центры

17.12.2019 11:00
- гость -

Восстановите парки в городе!!!
А стройки на пустырях разводите

17.12.2019 11:01
Гость

Центральный Парк в Нь-Йорке был открыт в 1856г., и за прошедшие 160 с лишним лет в нём ни одного метра не было отдано под какую-либо застройку! Хотя там земля дороже в миллионы раз, чем в Барнауле.

17.12.2019 11:01
- гость -

Не зря народ валит из города, скоро некому будет по фокам ходить.
И все люди решающие судьбу парков не живут в каменных джунглях.

17.12.2019 11:02
- гость -

Там не парк а брошенная территория которая никому не нужна, была бы нужна жителям сами бы порядок там давно навели

17.12.2019 11:10
- гость -

17.12.2019 11:01
Гость
Центральный Парк в Нь-Йорке был открыт в 1856г.

Даже забетонированный Нью-Йорк приплели. Покажите там в Нью-Йорке хоть одно дерево на центральных улицах города, хотя бы на той же Times Square. Буду вам очень благодарен.

17.12.2019 11:19
- гость -

17.12.2019 11:01
Гость
Согласен с вами, Я когда листал карту города Нью-Йорка был ошеломлен размерами парка. Во многих фильмах засвечен где люди совершают пробежки, кормят гусятину и просто гуляют взявшись за руки. У нас же набережная мертва, какой то нелогичный тупик если там гулять и все под плиткой. Где парковая зона в Барнауле? ЕЕ нет. И ее еще хотят прибрать вот такие персонажи как Перфильевы? То один тут с Рэдинсоном нам втирал что в Москве люди в парках строят, а мы деревенские глупые, то другой вот пришел упоротый.

17.12.2019 11:26
месный

17.12.2019 11:10
- гость -

Я дмаю гугл стрит вью сами освоите или вам оттэдава заскринить?

17.12.2019 11:33
- гость -

гость 11.02

Там не парк а брошенная территория которая никому не нужна, была бы нужна жителям сами бы порядок там давно навели

Ну если ликвидировать мэрию и горзеленхоз, которые зарплаты получают в том числе, и за содержание парков и скверов, то можно и самим - почему нет? И то - после того, как будут обнародованы фамилии тех чиновников, чьи подписи стоят под решением ликвидировать муниципальную организацию, вплоть до 2005 года управлявшую парком (ведь тогда он никому не казался запущенным?), а также под разрешениями на строительство в парке и изменение назначения земли. Чтобы горожане, за свой счет восстанавливающие парк, могли подать в суд на этих деятелей с целью возмещения расходов и взыскания нанесенного городу ущерба.

17.12.2019 11:35
- гость -

17.12.2019 11:26
месный

Ну заскринь, только не Боро, а где небоскребы. И чтобы там были деревья.

17.12.2019 11:37
- гость -

сами бы порядок там давно навели
за самовольство у нас наказывают по закону, а з\п кто то нехилую получает за содержание города

17.12.2019 11:40
месный

17.12.2019 11:10
- гость -

На тот случай если вы не осилите.

https://radikal.ru/fp/n55rzn62ru242

17.12.2019 11:41
месный

17.12.2019 11:35
- гость -

Вот небоскрёбы и вот деревья.


https://a.radikal.ru/a37/1912/99/c966a605d2c7.jpg

17.12.2019 11:46
- гость -

17.12.2019 11:19
- гость -
Согласен с вами, Я когда листал карту города Нью-Йорка был ошеломлен размерами парка.

Вай, вай, вай. Общая площадь — 3,41 км&#178;

Для справки.

Площадь Ленточного Бора в районе г. Барнаул превышает 30 км&#178;

17.12.2019 11:47
- гость -

17.12.2019 11:41
месный

Это что за чахлая поросль? У нас на Ленина недавно посаженные березы в три раза выше.

17.12.2019 11:49
месный

17.12.2019 11:47
- гость -

Просили небоскрёбы, они там есть, просили деревья - они тоже есть, про размеры деревьев спича не было, если маленькие вырастут.

17.12.2019 11:51
месный

17.12.2019 11:47
- гость -

НьюЁрк такто это ваще ни разу не Барнаул и ТаймсСквер это вам не площадь октября так-то еслиф чё.

17.12.2019 11:54
- гость -

Законодатели Нью-Йорка утвердили бюджет на 2019 налоговый год в размере
$94 млрд долл. - 6 триллионов рублей

1 января 2019 года численность Нью-Йорка составляла 8 622 698 человек.

по 708 000 на наши рубли на человека



Бюджет города Барнаул на 2019 год 14 743 556,5 тыс. рублей,

Жителей Барнаула 632 723 человек в 2019 году

по 23 300 на одного жителя

в 30 раз меньше, и ни в чём себе не отказывайте

17.12.2019 11:57
- гость -

17.12.2019 11:54
- гость -

Ты Нью-Йорк с 12-ти миллионной Москвой сравнивай, а не с Барнаулом.
А то ты чересчур увлекся.

17.12.2019 12:13
Житель района Невский

Речь идет об единственном уголке живой природы почти в центре города.!

Это уже не воссоздать! Утеря НАВСЕГДА!

Аргументы, что в планах города в 80 годах, что то там планировали, но не до планировали, очень смешны и для дураков! Это было при царе горохе, еще да развала СССР!

Вы при власти здесь и сейчас, вот и примите решение полезное городу и горожанам.

Вместо этого нам говорят - мы готовим круглые столы, на которые пригласят спортсменов, спортбизнесменов и зависимых бюджетников, которые будут изображать общественность и одобрямс!

Ни город, ни край не хотят, я бы сказал не желают потратится на приведение парка в нормальное состояние. Это ж хлопотно, нужно же мозги напрягать. А тут денег отвалили, парк спилили, сендвич панели воткнули, деньги в карман положили. Красота !

Выгода одна! Спил и утилизация 1 дерева стоит 25 000 рублей, кто - то хороши поживится на этом !

А мы создадим список вечной памяти парку в интернете и внесем всех вас, кто уничтожал его поименно! Что и ваши дети и жители Барнаула знали все эти фамилии поименно!

17.12.2019 12:22
- гость -

А что с объектом-недостроем на Ленинградской, 7????

17.12.2019 12:22
Житель района Невский

и Томенко и Губин и Нечупуренко с Перфильевым будете первыми в этом списке лиц умертвляющих живую природу ! Лишающих барнаульцев права быть здоровыми и дышать чистым воздухом!

Шутки в сторону! как говорил Евдокимов!

17.12.2019 12:31
- гость -

17.12.2019 12:13
Житель района Невский

"А мы создадим список вечной памяти парку в интернете и внесем всех вас, кто уничтожал его поименно! "

Они тут недолго поживут и в Москву
Там с парками и скверами нормально!
А у нас как не новый месяц так сквер или парк хотят спилить.

17.12.2019 12:33
- гость -

17.12.2019 12:13
Житель района Невский
Речь идет об единственном уголке живой природы почти в центре города.!

Парк Юбилейный, Парк Целинников, Эдельвейс, Мизюлинская роща уже не уголки живой природы?

17.12.2019 12:47
- гость -

месный

Если ты действительно программист...
Когда ты научишься выбирать нормальный формат для выкладываемых jpg?

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