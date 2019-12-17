В Минспорте назвали альтернативные участки для строительства ФОКа в Барнауле

Минспорт Алтайского края готов перенести ФОК из парка имени Ленина Барнаула. В качестве альтернативной площадки рассматриваются три участка в городе, где земля принадлежит ведомству. Сейчас уже несколько бизнесменов пытаются продать Минспорту землю для строительства ФОКа, но краевые власти не готовы тратить дополнительные средства на эти цели. Выбрать территорию под будущий Центр единоборств необходимо до мая 2020 года.
Как сообщил журналистам министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, в качестве альтернативы рассматриваются участки по адресу: ул. Малахова, 132, ул. Солнечная, 88, ул. Власихинская, 148. При этом министр все равно считает, что строить нужно именно в парке им. Ленина. Именно там еще в 1984 году хотели построить манеж. В 2012 году градостроительный совет Барнаула вновь одобрил проект строительства Центра единоборств на этом месте. Однако финансирование проекта было заморожено, и строительство комплекса отложили до лучших времен. Сейчас эти лучшие времена настали и краю выделили 125 миллионов рублей на возведение Центра. Но неожиданно против стройки выступили архитекторы и урбанисты.
"В любом случае мы должны отталкиваться от пожеланий жителей микрорайона, района и города. Позиция Минспорта простая и очевидная. В каждом микрорайоне в шаговой доступности должны быть спортивные объекты. Это могут быть ФОКи или спортивные комплексы. Нам хотелось бы отдать определенную дань тем событиям, которые были раньше", – отметил Перфильев.
Министр добавил, что необходимо договариваться с бизнесом о развитии парка, благоустройстве его территории. Эти вопросы в ведомстве намерены обсудить во время круглого стола, который пройдет 18 декабря в Парке спорта.
Напомним, что новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в парке имени Ленина. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это возмутило многих горожан и общественников, которые написали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
В любом случае мы должны отталкиваться от пожеланий жителей микрорайона, района и города
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Все на митинг! Не будет народа не будет и парка.
Ещё в 1984 году хотели строить? А теперь вспомните, сколько в городе было парков в 1984, и сколько осталось их сегодня...
17.12.2019 10:17
- гость -
Не боитесь, что на митинг придут как раз сторонники ФОКа, а не диванные экологи?
Не по теме, но напишу. Амик, вы задрали со своей рекламой, которая посреди текста всплывает и которая съезжает в правый нижний угол после прокрутки страницы!!! Специально не ставлю адблок, потому что сайты должна зарабатывать на рекламе, но не на такой назящей же!!!!
Друзья, какой ФОК, ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ С ТРИБУНАМИ НАДО СТРОИТЬ, и ледовый долгострой заканчивать! Тогда счастье всем спортсменам и болельщикам настанет! И Томенко ВП на века в наших сердцах!
При такой их упертости и жадности деньги из центра похоже до нас так и не доедут.
Выбрать территорию под будущий Центр единоборств необходимо до мая 2020 года.
Гыгыгы! А кто на прошлой неделе с пеной у рта доказывал, что решение по фоку нужно принимать уже завтра, иначе деньги уйдут назад в Москву?! Перфильев проблемный министр, и какой то нездоровый у него интерес к строительству фока именно в парке... Может материальный?
Буквально два дня назад утверждали, что это единственная площадка в городе для ФОКа. Когда запахло жареным, сразу и альтернативные нашлись. Работать не хотят, привыкли все задарма и нахоляву.
Сколько в городе было парков в 1984
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Да даже если вспомнить только размеры парка Ленина. В 1984 году квартала в границах улиц А.Петрова-Попова-Энтузиастов-Ленинградская не существовало. Там росли те же клёны и огорожены они были таким же забором. Так же отсутствовал квартал Новгородская-Островского-А.Петрова-Малахова. Там больше росли тополя и забора не было, но это была зелёная зона. Да и в самом парке половина не была занята непонятными объектами, которые принадлежали членам правящей партии.
На текущий момент площадь парка урезали примерно на 60% жилыми кварталами, а половину из того, что осталось отдали под бизнес партийных чинуш. В результате от парка 1984 года мы имеем только около 20% площади и применять к этому остатку планы 1984 могут только балбесы.
на прошлой неделе только 300 деревьев попадали под вырубку, сейчас уже 400. К лету так вообще пол парка выпилить придется
17.12.2019 10:48
- гость -
В 1920-м на месте большей части города были экологически чистые поля. Вот зачем их взяли и застроили? Что мы теперь оставим потомству?
17.12.2019 10:51
- гость -
пустые торговые центры
Восстановите парки в городе!!!
А стройки на пустырях разводите
Центральный Парк в Нь-Йорке был открыт в 1856г., и за прошедшие 160 с лишним лет в нём ни одного метра не было отдано под какую-либо застройку! Хотя там земля дороже в миллионы раз, чем в Барнауле.
Не зря народ валит из города, скоро некому будет по фокам ходить.
И все люди решающие судьбу парков не живут в каменных джунглях.
Там не парк а брошенная территория которая никому не нужна, была бы нужна жителям сами бы порядок там давно навели
17.12.2019 11:01
Гость
Центральный Парк в Нь-Йорке был открыт в 1856г.
Даже забетонированный Нью-Йорк приплели. Покажите там в Нью-Йорке хоть одно дерево на центральных улицах города, хотя бы на той же Times Square. Буду вам очень благодарен.