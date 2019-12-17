Twitch потребовали запретить на территории России

Компания Rambler потребовала взыскать со стриминговой платформы Twitch 180 миллиардов рублей и заблокировать ее на территории РФ. Причиной конфликта между компаниями стали трансляции АПЛ.
Rambler приобрел права на трансляции матчей Чемпионата Англии и оказался недоволен тем, что пользователи Twitch свободно стримили эти игры на своих каналах. По информации СМИ, представители "Рамблера" насчитали около 36 тысяч нарушений со стороны платформы. После этого в суд поступило заявление с требованием запретить платформу и взыскать с нее ущерб в размере 180 млрд рублей. Как уточнили представители компаний, сумма является технической и предложил ее внешний адвокат.
Сейчас компании идут на мировую, сообщает ТАСС.
Наш иск к Twitch – защита исключительных прав на трансляции матчей Английской премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями. <...> На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", – сказал представитель "Рамблера".
Комментарии
ну походу перед предстоящими выборами пошла тренировка к последующей блокировке ютуба и прочего инстаграмма
Объясните мне, а в чем интерес смотреть и показывать на территории РФ как 22 английских ногомячиста пинают мячик по полю полтора часа? И еще изза этой хрени судиться....
Месному - заколебутся блокировать.... Найдутся обходные пути.
местный, свет отключат да и всё. Зачем все эти блокировки?
17.12.2019 11:02
Иsтина
Ну не все такие умные как мы, чтобы их обойти то быстро. Время уйдёт, потом уже не актуально станет.
Вы бы хоть что-нибудь погуглили и сделали пару выводов, аналитики хреновы? Это вам, Мясо и истина.
В августе, сбербанк выкупил 46% акций рамблера, в надежде создать российскую медиа-платформу. Но, активно развивающийся Твич заткнул за пояс всех. Так же, как чуть ранее, Ютуб. Теперь на Тубе и Твиче крутятся такие бабки, которые ни Рамблеру, ни Сбербанку не снились. В итоге, злоба и зависть товарища Грефа, облажавшегося вкладыванием огромных денег в непопулярные ресурсы выливается вот в такие новости. Ну, не говорить же напрямую, что сбербанк требует закрыть Твич и Ютуб? По-этому, говорят роскомнадзор и рамблер хотят закрыть ютуб и твич. ))
Причины: никакой рамблер, активный твич, разбазаривание средств ЦБ на "бирюльки". трансляции АПЛ - повод для закрытия. Хотя, мне кажется, Твич такой вариант развития событий предусматривает и скорей всего, просто кикнет пару юзеров в качестве козлов отпущения.