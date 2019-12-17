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Помощь или копейки: Алтайский край может получить на борьбу с бедностью 10 млрд

, ИА "Амител", Елена Маслова
Губернатор заявил, что и такие деньги "под ногами не валяются"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За ближайшие пять лет Алтайский край может дополнительно получить 10 млрд рублей по программе опережающего развития, проект которой регион подготовил после включения в пилотную программу по борьбе с бедностью. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на интервью с федеральными агентствами, пишет ТАСС.

Хотели 150 млрд, но будет только 10 млрд

Он еще раз объяснил, что на федеральном уровне поняли: в некоторых регионах социально-экономическое положение объективно слабое. "Поэтому прежде чем их ругать, вы им помогите – лотерейный билетик им купите или удочку дайте", – сказал Томенко.

По его словам, изначально программу опережающего развития региона, проект которой отправили в правительство России, в регионе написали на 150 млрд рублей. Но сейчас речь пока идет только о 10 млрд.

"Но и по 2 млрд рублей в год на дороге не валяются. Если продемонстрируем свою способность все это превращать в осязаемые результаты, можно потом говорить о дополнительном выделении денег", – сказал Томенко.

По его словам, край первым представил в правительство проект своей программы. Сейчас она проходит согласование и должна быть утверждена отдельным постановлением по каждому региону.

Что такое 2 млрд в год

С одной стороны, 2 млрд в год – это серьезная сумма. На эту сумму в текущих ценах можно:

  • построить четыре новых школы;
  • возвести восемь детсадов;
  • проложить около 50 км новых автодорог;
  • построить четыре жилых дома;
  • вдвое увеличить ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей и т. д.

С другой стороны, это крайне скудная сумма, чтобы говорить о создании условий для реальной борьбы с бедностью.

Бюджет Алтайского края на 2020 год по доходам составит 112 млрд рублей, по расходам  –118 млрд. Только между первым и вторым чтением он "прибавил" 10 млрд рублей, то есть в пять раз больше, чем планируется получить на "бедность".

Крупнейший налогоплательщик края – группа компаний "Мария-Ра" – заплатит в этом году 9,3 млрд рублей налогов и платежей. Это почти в пять раз больше 2 млрд.

Только одна компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается в ближайшие годы инвестировать в модернизацию 2 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что за пять лет в поддержку промпредприятий края инвестируют около 22 млрд рублей.

Впрочем, какие именно суммы выделят по программе, станет ясно после ее подтверждения.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

17.12.2019 11:02
- гость -

Только одна компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается в ближайшие годы инвестировать в модернизацию 2 млрд рублей.
Нортек юридически в Москоу, соответственно налоги все туда уйдут, АШК как юрлицо банкрот - налогов от туда "0"
просто лучший пример бизнеса в Сибири.

17.12.2019 11:06
- гость -

про Марию- Ру тож самое. в налоговой г. Москвы зарегистрирована. и туда ж налоги платит

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