Помощь или копейки: Алтайский край может получить на борьбу с бедностью 10 млрд

За ближайшие пять лет Алтайский край может дополнительно получить 10 млрд рублей по программе опережающего развития, проект которой регион подготовил после включения в пилотную программу по борьбе с бедностью. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на интервью с федеральными агентствами, пишет ТАСС.
Хотели 150 млрд, но будет только 10 млрд
Он еще раз объяснил, что на федеральном уровне поняли: в некоторых регионах социально-экономическое положение объективно слабое. "Поэтому прежде чем их ругать, вы им помогите – лотерейный билетик им купите или удочку дайте", – сказал Томенко.
По его словам, изначально программу опережающего развития региона, проект которой отправили в правительство России, в регионе написали на 150 млрд рублей. Но сейчас речь пока идет только о 10 млрд.
"Но и по 2 млрд рублей в год на дороге не валяются. Если продемонстрируем свою способность все это превращать в осязаемые результаты, можно потом говорить о дополнительном выделении денег", – сказал Томенко.
По его словам, край первым представил в правительство проект своей программы. Сейчас она проходит согласование и должна быть утверждена отдельным постановлением по каждому региону.
Что такое 2 млрд в год
С одной стороны, 2 млрд в год – это серьезная сумма. На эту сумму в текущих ценах можно:
- построить четыре новых школы;
- возвести восемь детсадов;
- проложить около 50 км новых автодорог;
- построить четыре жилых дома;
- вдвое увеличить ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей и т. д.
С другой стороны, это крайне скудная сумма, чтобы говорить о создании условий для реальной борьбы с бедностью.
Бюджет Алтайского края на 2020 год по доходам составит 112 млрд рублей, по расходам –118 млрд. Только между первым и вторым чтением он "прибавил" 10 млрд рублей, то есть в пять раз больше, чем планируется получить на "бедность".
Крупнейший налогоплательщик края – группа компаний "Мария-Ра" – заплатит в этом году 9,3 млрд рублей налогов и платежей. Это почти в пять раз больше 2 млрд.
Только одна компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается в ближайшие годы инвестировать в модернизацию 2 млрд рублей.
Изначально предполагалось, что за пять лет в поддержку промпредприятий края инвестируют около 22 млрд рублей.
Впрочем, какие именно суммы выделят по программе, станет ясно после ее подтверждения.
Комментарии
Только одна компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается в ближайшие годы инвестировать в модернизацию 2 млрд рублей.
Нортек юридически в Москоу, соответственно налоги все туда уйдут, АШК как юрлицо банкрот - налогов от туда "0"
просто лучший пример бизнеса в Сибири.
про Марию- Ру тож самое. в налоговой г. Москвы зарегистрирована. и туда ж налоги платит