"Ростелеком" создает цифровую инфраструктуру для РТРС двух Алтаев

Компания завершила первый этап строительства волоконно-оптических линий связи для объектов цифрового наземного вещания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). "Ростелеком" организовал доступ к скоростному интернету для 82 подразделений РТРС в Алтайском крае и в Республике Алтай.
Построенная транспортная сеть будет использоваться для подключения социально значимых объектов с помощью установки базовых станций и организации мобильного и беспроводного интернета, а также для пропуска телевизионного и технологического трафика организации. Работы ведутся в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Заказчиком проекта выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"Наша инфраструктура послужит надежным фундаментом для реализации проектов цифровой экономики, – отметил директор филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ" Сергей Мольков. – Уже сегодня за счет 52 передающих станций в Алтайском крае доступ к сетям связи получат социально значимые структуры и организации. Такое технологическое решение положительно скажется на развитии региона и качестве жизни населения. В первую очередь речь идет о школах, больницах, отделениях полиции и пожарных службах. Волоконно-оптический кабель позволит решить и главную задачу РТРС: обеспечить жителей качественным и бесперебойным многоканальным телевидением".
Наряду с 52 объектами РТРС в Алтайском крае "Ростелеком" охватил оптической сетью 30 подразделений в Республике Алтай и выполнил весь объем работ, запланированный в 2019 году. В крае работы велись в 21 районе и городах Бийск, Белокуриха, Славгород, Рубцовск и Алейск. В республике строительство шло в пяти сельских муниципальных округах. Для выполнения задачи компания построила свыше 800 км оптических линий связи.
"В этом году мы подключили в Республике Алтай 70 социально значимых объектов: 30 школ, 33 ФАПа, пять пожарных постов и две сельские администрации. В Алтайском крае "Ростелеком" также активно участвует в реализации этого федерального проекта. Сетевая инфраструктура, построенная для РТРС, поможет существенно ускорить работы по организации доступа в интернет социальным учреждениям", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
"Ростелеком" завершит проект по подключению объектов РТРС в 2021 году. За три года компания переключит на оптику 347 филиалов российской компании. Для решения задачи оператор построит 4,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи.
Для справки: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" – естественная монополия в отрасли связи Российской Федерации. Предприятие обеспечивает цифровую эфирную трансляцию 20 обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех 85 регионах страны и оказывает услуги федеральным и региональным телерадиоканалам по распространению сигнала их телерадиопрограмм. В 2009-2018 годах РТРС создал сеть цифрового эфирного телерадиовещания из 5040 объектов связи – крупнейшую в мире. Структура организации включает 78 филиалов: региональных, республиканских, краевых и областных радиотелевизионных передающих центров (РТПЦ).
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