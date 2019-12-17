Вторник, 17 Декабрь, 12:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,77
€ 69,94
Обь
44см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Барнаульцев приглашают в "Изумрудный" с чаем и лопатами

, ИА "Амител"
Горожан зовут строить снежный городок
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Жителей Барнаула приглашают в "Изумрудный" для организации зимнего отдыха. Сбор в парке состоится 17 декабря в 16:00. 

"У кого есть возможность принять участие, будем рады! Мужчин ждем с лопатами, женщин – с чаем в термосе", – написал организатор мероприятия. 

Маршрут, по которому будет проходить лыжня и место для горки, уже нашли. Кроме того, барнаульский художник Евгений Скурихин предложил несколько идей по украшению парка. 

Напомним, что среди жителей Барнаула проводится анкетирование на тему того, каким горожане видят будущее "Изумрудного". Каждый, кто хочет принять участие в судьбе зоны отдыха, может оставить свои контакты и помочь в проведении работ. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.12.2019 11:32
iOne

Может и мост старый, кто чем может, чтоб хоть как то по скорее

17.12.2019 11:32
- гость -

А власти кроме как выпиливать деревья в парках больше ничего делать не умеют?

17.12.2019 11:41
- гость -

А с вилами можно?)))

17.12.2019 11:48
- гость -

17.12.2019 11:41
- гость -
А с вилами можно?)))
Можно! Только на быках приезжай.))

17.12.2019 11:56
- гость -

Можно еще на площадь октября выйти к зданию музея со шпаклевкой и краской.

17.12.2019 11:59
- гость -

Помню как в детстве ходили на Новый год в парк. Ёлка стояла на дне пруда, с обоих сторон ёлки были скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. По склону были горки, а спуск начинался из снежных фигур. Горки таяли с приходом весны и никому не мешали.

17.12.2019 12:02
Организатора

Я думал вы умнее. Кому на хрен нужен ваш городок? Горки для кого? Администрации районов города судятся с сумасшедшими мамашами чьи детки пострадали на горках. И суммы не хилые предъявили. Не дай Бог. Все ваши 30 лямов уйдут на компенсации.

17.12.2019 12:05
- гость -

Очень интересно. Побегут радетели с Амика облагораживать парк в 17.00 или продолжат сидеть здесь?

17.12.2019 12:08
- гость -

Администрации районов города судятся с сумасшедшими мамашами

Серьезно?) Так пусть мамаши и строят эти горки для деток своих.

17.12.2019 12:09
- гость -

17.12.2019 11:56
- гость -
Можно еще на площадь октября выйти к зданию музея со шпаклевкой и краской.
----------------------------

Вариантов таких работ масса. Тут с лопатой уже из двора выйти стыдно будет не убрав его. Хотя, лучше взять вилы и сходить в управляйку.

17.12.2019 12:16
- гость -

Какой парк, какие лопаты? Современные "активисты" способны только на вброс дерьма на вентилятор, и то при этом попку им подтирать государство должно.
В советские времена выходили в выходной и горки для детей делали, катки вёдрами заливали. Да, компов не было, дерьмо вбрасывать некуда было. Но, думается, что нынешние дерьмомёты и тогда с лопатой бы не вышли, на кухне бы свои фекалии по стенам размазывали.

17.12.2019 12:17
- гость -

Ну, в общем, вы поняли, как народ настроен на все ваши "мероприятия"?

17.12.2019 12:17
- гость -

17.12.2019 12:09
- гость -

Может быть вы сначала договоритесь с автолюбителями, чьи авто стоят под слоем снега на тротуаре?

17.12.2019 12:23
- гость -

17.12.2019 12:17
- гость -

За себя говори, а не за народ.

17.12.2019 12:29
Гость

А "генерал" из администрации с Молодежной придет в галифе с лампасами и валенках... Не знал он не ведал, что парк хоронят. Чайку хоть попьет да очередную сказку расскажет про себя.

17.12.2019 12:32
- гость -

А кто организатор мероприятия?

17.12.2019 12:39
- гость -

А кто организатор те кому денег отстегнули на устройство снежного городка а им в лом делать

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:45
Эксперты назвали главные ошибки при прогреве автомобиля 1
12:31
Стая бродячих собак съела подростка в Уфе 6
12:15
Представителей надзорных органов проверят после смертельного пожара под Завьялово 1
12:01
Звезды сулят счастье: Барнаул подходит к году Крысы с конкурсом красоты среди кошек 0
11:55
Диетолог рассказала, откуда берется жир на животе и как его убрать 3
11:30
Министр культуры хочет отучить россиян ходить в кино на голливудскую "шнягу" 18
11:25
Барнаульцев приглашают в "Изумрудный" с чаем и лопатами 17
11:17
Переговорка. Скоро на amic.ru 1
11:01
"Указывающий путь": как раскрыть в ребенке лидера 1
10:50
Twitch потребовали запретить на территории России 5
10:44
Помощь или копейки: Алтайский край может получить на борьбу с бедностью 10 млрд 13
10:36
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Барнаул – Бийск 0
10:30
В клинике "Софья" в Новоалтайске появилась новая услуга по имплантации зубов 1
10:12
В Минспорте назвали альтернативные участки для строительства ФОКа в Барнауле 36
10:05
Успеть до Нового года. SPA-процедуры, которые помогут быстро восстановить силы и форму 0
10:02
Российский фильм "Дылда" вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар" 0
09:51
Прощание служебной собаки с кинологом после отставки тронуло пользователей Сети 7
09:44
Программа социального туризма для пенсионеров может появиться в России 15
09:33
Пришлось снимать золото: эксперт БГЭС о проблемах, которые грозят должникам за свет 8
09:17
Глава Алтая поручил всем министрам завести аккаунты в Instagram и "ВКонтакте" 13
09:10
Специалист рассказал, от какого алкоголя быстро пьянеешь, но долго отходишь 13
08:46
Археологи разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи 2
08:30
Молодожены в Великобритании расстались прямо на свадьбе 2
08:14
Алтайский край получит деньги на развитие села. Но сумма пока неизвестна 6
07:47
Житель Алтайского края убил гостя и спрятал его тело в погребе 0
07:33
Ешь каракатиц, мидии жуй! Как меньше пьянеть и не болеть с похмелья в Новый год? 3
07:12
Стоп-кадр. Служба службой, а праздник по расписанию 2
06:48
Блеск витрин. Новогоднее настроение улиц Барнаула 0
06:24
Успешные Рыбы и обманутые Скорпионы: гороскоп на 2020 год 0
06:01
Власти намерены в 2024 году достроить проблемную ледовую арену "Алтай" 14
05:41
17 декабря Алтайский край ждет теплая погода 0
23:55
Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина 25
23:20
Путин продлил заморозку накопительной пенсии 4
22:46
Команда "ВКонтакте" запустила 11 тематических лент по интересам 0
22:09
Путин отменил комиссию за переводы со счета на счет одного банка 3
21:40
Алтайские чиновники исполнят новогодние желания детей 4
21:06
Режиссер объяснил "исчезновение" слова "протесты" из телеверсии концерта "Би-2" 4
20:48
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек 0
20:31
Национальные проекты: что сделано в Алтайском крае в 2019 году
Какие результаты от нацпроектов успели почувствовать жители региона
20:06
Ракетный комплекс "Ярс" заступил на боевое дежурство в Алтайском крае 19
19:34
Алтайские полицейские привезли подарки спасенной ими роженице 1
19:09
Миллионера застрелили при попытке защитить багаж. Видео 3
18:40
Министр образования оценил губернаторские подарки алтайским школьникам 2
18:17
"Пытался прорваться к пилотам": авиадебошира задержали в Новосибирске 0
18:03
Барнаул неожиданно остался без зеленого пояса 13
17:47
Девочке из "самой патриотичной семьи" отказали в гражданстве РФ 7
17:31
Власти Бийска предлагают списать футбольное поле, пивбар и гараж 4
17:18
Экологично. Экономично. Долгожданно. Как голубое топливо приходит на Алтай
Как идет программа газификации в Алтайском крае
17:09
Стали известны подробности барнаульской аварии, в которой столкнулись четыре машины 6
16:56
После трагического пожара в Бийске решили убрать из дворов все бетонные блоки 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.