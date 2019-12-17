Барнаульцев приглашают в "Изумрудный" с чаем и лопатами

Жителей Барнаула приглашают в "Изумрудный" для организации зимнего отдыха. Сбор в парке состоится 17 декабря в 16:00.
"У кого есть возможность принять участие, будем рады! Мужчин ждем с лопатами, женщин – с чаем в термосе", – написал организатор мероприятия.
Маршрут, по которому будет проходить лыжня и место для горки, уже нашли. Кроме того, барнаульский художник Евгений Скурихин предложил несколько идей по украшению парка.
Напомним, что среди жителей Барнаула проводится анкетирование на тему того, каким горожане видят будущее "Изумрудного". Каждый, кто хочет принять участие в судьбе зоны отдыха, может оставить свои контакты и помочь в проведении работ.
Комментарии
Может и мост старый, кто чем может, чтоб хоть как то по скорее
А власти кроме как выпиливать деревья в парках больше ничего делать не умеют?
А с вилами можно?)))
17.12.2019 11:41
- гость -
А с вилами можно?)))
Можно! Только на быках приезжай.))
Можно еще на площадь октября выйти к зданию музея со шпаклевкой и краской.
Помню как в детстве ходили на Новый год в парк. Ёлка стояла на дне пруда, с обоих сторон ёлки были скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. По склону были горки, а спуск начинался из снежных фигур. Горки таяли с приходом весны и никому не мешали.
Я думал вы умнее. Кому на хрен нужен ваш городок? Горки для кого? Администрации районов города судятся с сумасшедшими мамашами чьи детки пострадали на горках. И суммы не хилые предъявили. Не дай Бог. Все ваши 30 лямов уйдут на компенсации.
Очень интересно. Побегут радетели с Амика облагораживать парк в 17.00 или продолжат сидеть здесь?
Администрации районов города судятся с сумасшедшими мамашами
Серьезно?) Так пусть мамаши и строят эти горки для деток своих.
17.12.2019 11:56
- гость -
Можно еще на площадь октября выйти к зданию музея со шпаклевкой и краской.
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Вариантов таких работ масса. Тут с лопатой уже из двора выйти стыдно будет не убрав его. Хотя, лучше взять вилы и сходить в управляйку.
Какой парк, какие лопаты? Современные "активисты" способны только на вброс дерьма на вентилятор, и то при этом попку им подтирать государство должно.
В советские времена выходили в выходной и горки для детей делали, катки вёдрами заливали. Да, компов не было, дерьмо вбрасывать некуда было. Но, думается, что нынешние дерьмомёты и тогда с лопатой бы не вышли, на кухне бы свои фекалии по стенам размазывали.
Ну, в общем, вы поняли, как народ настроен на все ваши "мероприятия"?
17.12.2019 12:09
- гость -
Может быть вы сначала договоритесь с автолюбителями, чьи авто стоят под слоем снега на тротуаре?
17.12.2019 12:17
- гость -
За себя говори, а не за народ.
А "генерал" из администрации с Молодежной придет в галифе с лампасами и валенках... Не знал он не ведал, что парк хоронят. Чайку хоть попьет да очередную сказку расскажет про себя.
А кто организатор мероприятия?
А кто организатор те кому денег отстегнули на устройство снежного городка а им в лом делать
Хватит мякать! Оторвите вы свою опу, да сходите на свежий воздух.
Постройте ребятишкам " радость". А то около своей пузотёрки хрен снег отбросите.
17.12.2019 12:55
- гость
только после вас