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Министр культуры хочет отучить россиян ходить в кино на голливудскую "шнягу"

, ИА "Амител"
Лучше всем смотреть "Полицейского с рублевки 2", "Тот еще Карлосон" и "Бабушку легкого поведения"
Фото: mtdata.ru

Фото: mtdata.ru

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ему грустно смотреть на россиян, которые привыкли ходить на голливудские фильмы. Он как руководитель ведомства хочет отучить всех смотреть американскую "шнягу". Об этом он сообщил в эфире радио "Говорит Москва". 

 По словам Мединского, россияне имеют привычку ходить на голливудское кино, но порой оно бывает очень плохого качества. Министр признался, что на такую ситуацию грустно смотреть. Он также отметил, что некоторые фильмы настолько "откровенная дешевая шняга", что даже десять минут потратить на такое стыдно.

"Есть великое кино – американское, европейское, которое, вне всякого сомнения, является сложно достижимым образцом таланта в мировом кинематографе", – сказал он.

К слову, в 2019 году 60 из 68 фильмов, спонсируемых Минкультом, с треском провалились в прокате.

Владимир Мединский ранее высказывался против фильма "Джокер", выигравший "Золотого льва" Венецианского фестиваля. Лента о клоуне не понравилась министру культуры, он также против комиксов. По его мнению, их читают "дебилы". Это вызвало волну возмущений у поклонников комиксов, которые запустили специальную акцию в интернете.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.12.2019 11:32
- гость -

Ну и лексикон у министра КУЛЬТУРЫ

17.12.2019 11:33
- гость -

То ли дело российские сериалы, вот где всё искусство.

17.12.2019 11:33
- гость -

Какой министр - такая и культура

17.12.2019 11:39
- гость -

в России тоже научились снимать и контент весьма не плох.
Патриотичного пафоса и в американских фильмах есть больше всякой меры.
полицейский с рублевки - хороший фильм и сериал. Конченый, петушары, пропеллер, петушиный ален делон, как сам как универсам - реально ушли в народ ))
На холопа схожу. По телевизору хороший сериал отель и кухня .
Поэтому, снимать научились.
Другое дело что конкуренция должна быть и люди должны выбирать, а не идти на то что есть.

17.12.2019 11:43
- гость -

Мединский ранее высказывался против фильма "Джокер", выигравший "Золотого льва" Венецианского фестиваля. Лента о клоуне не понравилась министру
--------------------------

Всё не терпится людей насильно заставить гадость смотреть, снятую за бюджетные деньги. Пора уже привыкнуть, в свободной стране люди голосуют рублём.

ДЖОКЕР
Кассовые сборы в России на 08.12.2019: 1 890 299 942 руб.
Посещаемость в России на 08.12.2019: 6 815 793 зрит.

А что такое 1 890 299 942 руб. Да это примерно те же два миллиарда которые планируется выделить Алтайскому краю для борьбы с бедностью

17.12.2019 11:45
АБОРИГЕН

Министр культуры РФ сам по себе образец эталонной шняги.

17.12.2019 11:46
- гость -

Из серии
-ало это прачечная?
-...ячечная, это институт культуры!

17.12.2019 11:47
- гость -

Назад в ссср захотелось министру? Решать за всех, что смотреть?

17.12.2019 11:52
- гость -

Ударим отечественной низкопробной шнягой по западной шняге чуть лучшего качества!

17.12.2019 12:04
- гость -

Поклонники комиксов запустили волну с требованием называть их не иначе, чем DEBILS. Ибо американское дерьмо намного дерьмовее и вонючее отечественного.

17.12.2019 12:16
гость

Ржунемогу. министр свою шнягу лоббирует))) чел реально с отличным лексиконом , такие в культуре нужны

17.12.2019 12:16
- гость -

Коротко о российских фильмах. Актеры не умеют играть, режиссеры не умеют снимать, сценаристы крадут сценарии за рубежом.

17.12.2019 12:16
- гость -

12:04
- гость -
У вас лишняя хромосома?

17.12.2019 12:16
- гость -

Ибо американское дерьмо намного дерьмовее и вонючее отечественного.
--------------------

Ну вам как знатоку дерма и его ароматов, конечно же виднее чье вонючее. Мы в этом вопросе полностью доверяем вашему авторитетному мнению

17.12.2019 12:20
- гость -

Министр образования и науки Ольга Васильева в ночь на субботу, 28 октября, подписала приказ «Об отказе в лишении ученой степени доктора наук» министра культуры Владимира Мединского

20 октября большинство членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы не лишать министра степени доктора исторических наук. Из 24 ученых за лишение Мединского степени проголосовали шестеро, четверо воздержались. Окончательное решение по процедуре на основе рекомендации президиума выносит Минобрнауки, оформив его ведомственным приказом.

17.12.2019 12:26
- гость -

ДЖОКЕР
Кассовые сборы в России на 08.12.2019: 1 890 299 942 руб.

Про "Джокер" добрая половина в отзывах пишет, что шняга, причем скучная и затянутая.
Как-нибудь гляну, когда совсем делать нечего будет.

17.12.2019 12:29
- гость -

12:26
Да, нудноватый фильмец. Показана история его становления. История болезни.

17.12.2019 12:37
Горожанин

Был вчерась на "Полицейском с Рублевски", под пиво пойдет, но 20 минут рекламы Российксих фильмов перед сеансом отбили желание ходить в кинотеатры напрочь.

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