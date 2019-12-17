Министр культуры хочет отучить россиян ходить в кино на голливудскую "шнягу"

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ему грустно смотреть на россиян, которые привыкли ходить на голливудские фильмы. Он как руководитель ведомства хочет отучить всех смотреть американскую "шнягу". Об этом он сообщил в эфире радио "Говорит Москва".
По словам Мединского, россияне имеют привычку ходить на голливудское кино, но порой оно бывает очень плохого качества. Министр признался, что на такую ситуацию грустно смотреть. Он также отметил, что некоторые фильмы настолько "откровенная дешевая шняга", что даже десять минут потратить на такое стыдно.
"Есть великое кино – американское, европейское, которое, вне всякого сомнения, является сложно достижимым образцом таланта в мировом кинематографе", – сказал он.
К слову, в 2019 году 60 из 68 фильмов, спонсируемых Минкультом, с треском провалились в прокате.
Владимир Мединский ранее высказывался против фильма "Джокер", выигравший "Золотого льва" Венецианского фестиваля. Лента о клоуне не понравилась министру культуры, он также против комиксов. По его мнению, их читают "дебилы". Это вызвало волну возмущений у поклонников комиксов, которые запустили специальную акцию в интернете.
Комментарии
Ну и лексикон у министра КУЛЬТУРЫ
То ли дело российские сериалы, вот где всё искусство.
Какой министр - такая и культура
в России тоже научились снимать и контент весьма не плох.
Патриотичного пафоса и в американских фильмах есть больше всякой меры.
полицейский с рублевки - хороший фильм и сериал. Конченый, петушары, пропеллер, петушиный ален делон, как сам как универсам - реально ушли в народ ))
На холопа схожу. По телевизору хороший сериал отель и кухня .
Поэтому, снимать научились.
Другое дело что конкуренция должна быть и люди должны выбирать, а не идти на то что есть.
Мединский ранее высказывался против фильма "Джокер", выигравший "Золотого льва" Венецианского фестиваля. Лента о клоуне не понравилась министру
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Всё не терпится людей насильно заставить гадость смотреть, снятую за бюджетные деньги. Пора уже привыкнуть, в свободной стране люди голосуют рублём.
ДЖОКЕР
Кассовые сборы в России на 08.12.2019: 1 890 299 942 руб.
Посещаемость в России на 08.12.2019: 6 815 793 зрит.
А что такое 1 890 299 942 руб. Да это примерно те же два миллиарда которые планируется выделить Алтайскому краю для борьбы с бедностью
Министр культуры РФ сам по себе образец эталонной шняги.
Из серии
-ало это прачечная?
-...ячечная, это институт культуры!
Назад в ссср захотелось министру? Решать за всех, что смотреть?
Ударим отечественной низкопробной шнягой по западной шняге чуть лучшего качества!
Поклонники комиксов запустили волну с требованием называть их не иначе, чем DEBILS. Ибо американское дерьмо намного дерьмовее и вонючее отечественного.
Ржунемогу. министр свою шнягу лоббирует))) чел реально с отличным лексиконом , такие в культуре нужны
Коротко о российских фильмах. Актеры не умеют играть, режиссеры не умеют снимать, сценаристы крадут сценарии за рубежом.
12:04
- гость -
У вас лишняя хромосома?
Ибо американское дерьмо намного дерьмовее и вонючее отечественного.
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Ну вам как знатоку дерма и его ароматов, конечно же виднее чье вонючее. Мы в этом вопросе полностью доверяем вашему авторитетному мнению
Министр образования и науки Ольга Васильева в ночь на субботу, 28 октября, подписала приказ «Об отказе в лишении ученой степени доктора наук» министра культуры Владимира Мединского
20 октября большинство членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы не лишать министра степени доктора исторических наук. Из 24 ученых за лишение Мединского степени проголосовали шестеро, четверо воздержались. Окончательное решение по процедуре на основе рекомендации президиума выносит Минобрнауки, оформив его ведомственным приказом.
ДЖОКЕР
Кассовые сборы в России на 08.12.2019: 1 890 299 942 руб.
Про "Джокер" добрая половина в отзывах пишет, что шняга, причем скучная и затянутая.
Как-нибудь гляну, когда совсем делать нечего будет.
12:26
Да, нудноватый фильмец. Показана история его становления. История болезни.
Был вчерась на "Полицейском с Рублевски", под пиво пойдет, но 20 минут рекламы Российксих фильмов перед сеансом отбили желание ходить в кинотеатры напрочь.