Представителей надзорных органов проверят после смертельного пожара под Завьялово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") после пожара в селе Глубоком, где погибла многодетная семья.
По данным следствия, представители надзорных органов знали о проблемах в семье и поставили ее на учет. Несмотря на это, органами системы профилактики Завьяловского района не были в полной мере организованы мероприятия, направленные на изъятие детей.
Следственный комитет проверит факт халатности должностных лиц, рассказали в ведомстве.
Напомним, что серьезный пожар произошел 13 декабря в селе Глубоком. Погибла семья из шести человек, четверо из которых – дети в возрасте от полугода до 9 лет.
Комментарии
не были в полной мере организованы мероприятия, направленные на изъятие детей
Это простимулирует органы на мероприятия по изъятию детей