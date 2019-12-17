Стая бродячих собак съела подростка в Уфе

Обглоданное псами тело 14-летнего мальчика нашли в Уфе, сообщает "Лента".
Школьника нашли у лесополосы, рядом с железной дорогой. Тело изуродовано настолько, что личность погибшего ребенка до сих пор не установлена.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Рассматривается версия о том, что голодные животные напали на мальчика и загрызли его.
Сообщается, что всего на улицах Уфы насчитывается около 30 тысяч бездомных собак. Рассматривается вопрос о создании специального приюта и стерилизации животных, но, по словам местных коммунальщиков, эти методы не избавят столицу Башкирии от псов.
Жители города обеспокоены случившимся.
Комментарии
Там волков тоже не мало. Поэтому не факт, что собаки. Это только предположение.
личность погибшего ребенка до сих пор не установлена
--------------------
А что много числится потерявшихся 14 летних мальчиков в Уфе? А может родители или опекуны не заметили его пропажу и не подали заявления? Так а может тогда дело тут не в собаках?
кто пишет этот бред?
обглодать труп- да
но напасть и жрать- это не собаки
Зоофилы начали отмазывать своих собачек.
Да, тут интересно, что личность погибшего ребенка до сих пор не установлена. И то, что версия, что напали и загрызли собаки для следствия удобней, чем заподозрить, что собаки нашли труп
17.12.2019 12:38
- гость -
***
Сначала мальчик не был трупом. Потом его загрызли. А потом труп съели. Всё логично. Это собаки.
Зоошизы возбудились. Полно случаев повлекших смерти людей даже от нападения одной собаки, а здесь стая. Только после нападений обычно тела увозят, а так бы они и неделю не пролежали бы. А обгладать могут даже кошечки своих любимых хозяев.
17.12.2019 12:44
Митенька ржевский
Ты лично как видел, как грызли? Сходи на сайт Уфы, там даже органы не уверены, что это собаки.
12:54
Может ты, видел как не грызли?
А твой ребенок дома, в школе или его может быть сейчас тоже рвут собаки?