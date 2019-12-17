Эксперты назвали главные ошибки при прогреве автомобиля

Эксперты журнала "За рулем" рассказали о том, какие ошибки допускают автомобилисты при прогреве автомобиля зимой.
Худшее, что можно сделать – устроить лобовому стеклу "температурный шок" и облить его горячей водой. Результатом такого действия может стать множество трещин.
Также нельзя сразу поливать стекло незамерзайкой, которая сразу начнет мерзнуть и добавит ледяной "узор".
Специалисты напомнили, что перед запуском автомобиля нужно выключить дворники. Они могли примерзнуть и при включении есть риск "спалить" предохранители или повредить щетки. Использовать стеклоочистители не рекомендуют и в том случае, если на стекле остались кусочки льда.
Комментарии
тю... написали прописные истины, есть че нового и интересного?