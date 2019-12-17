Команда из села выиграла Лигу КВН "Алтай" и отправится в Сочи покорять Маслякова

Команда "Экстрим" из небольшого села Сычевка Смоленского района стала победителем сезона региональной лиги "КВН-Алтай" и теперь отправится на фестиваль в Сочи представлять наш регион. Вот уже третий сезон победителю официальной лиги МС КВН полностью оплачивают из регионального бюджета перелет и проживание в Сочи, где в январе проходит фестиваль.
По его итогам команды получают рейтинг и распределяются по различным лигам КВН. Главная задача для команд – попасть в Высшую или Премьер-лигу. Большинство команд на фестивале лично смотрит Александр Масляков.
Финальная игра сезона прошла 14 декабря. За победу боролись пять команд. Последнее место заняла команда КВН "Всегда рядом" из Барнаула. Четвертое – еще один представитель столицы края – "От души". Третье место взяли ребята из сборной Бийского олеумного завода. Второе – прошлогодние победители лиги "Алтай" – "Твердятич Пихто" из Горно-Алтайска. Победу же одержала команда "Экстрим", которая не была в фаворитах перед игрой. Однако с первых конкурсов ребята вырвались вперед и не упустили преимущество. К слову, население села Сычевка – около 2 тысяч человек.
Накануне финала в Алтайском крае было разработано соглашение о развитии КВН-движения. За основу программы взята стратегия, которая уже давно работает в Красноярском крае. Именно там сейчас активно развивается КВН-движение и есть не только студенческие, но и школьные команды. Команда "Так-то" второй год подряд выходит в финал Высшей лиги (и в этом году даже стала чемпионом). Также из Красноярска вышли несколько культовых команд, включая "Левый берег" и "Плохая компания".
Комментарии
Ну молодцы!