Забег Дедов Морозов пройдет на пешеходной улице в туркластере Барнаула

Традиционный забег Дедов Морозов пройдет на улице Мало-Тобольской в Барнауле 21 декабря. Как пояснили в мэрии, именно в этот день будет открыт снежный городок на пешеходной улице.
Эта акция проводится уже в пятый раз, собирая лучших Дедов Морозов и Снегурочек Барнаула. Все участники забега представят свои визитные карточки, покажут профессиональное мастерство и в финале праздника преодолеют полосу препятствий.
Кроме того, всем желающим предлагается пройти квест по мотивам новогодней сказки "12 месяцев".
Начало праздника намечено на 18:00.
Комментарии
Даешь на пл.Советов! С перекрытием Ленинского часа на 4.
И сколько денег из бюджета города уходит на эту дурь?
А Сергей Шубенков будет участвовать в забеге? Или ему теперь за красного и синего деда выступать нельзя, а только за белого
собирая лучших Дедов Морозов
-----------------
А разве лучший Дед Мороз это тот дед который быстрее всего бегает? Очень странный критерий отбора дедов.