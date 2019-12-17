Алтайский край вошел в топ регионов страны по числу ДТП с "перевертышами"

Журнал "Автоброкер", опираясь на статистику ГИБДД, составил рейтинг регионов, в которых за период с января по октябрь 2019 года произошли ДТП с опрокидыванием автомобилей на крышу. В десятку регионов-лидеров вошел и Алтайский край.
Как следует из исследования, Алтайский край оказался на восьмом месте. В нашем регионе за вышеуказанный период произошло 272 таких ДТП, в них пострадали 378 человек и 44 погибли. Так, по сравнению с прошлым годом количество аварий с опрокидыванием на Алтае увеличилось на 18,3%.
Лидер рейтинга – Краснодарский край, здесь в 2019 году совершено 468 ДТП с опрокидыванием. 547 человек были ранены, 59 погибли. Вторую строчку занимает Красноярский край (325) и третью – Республика Башкортостан (315).
"Опрокидывание автомобиля во время ДТП считается одной из опаснейших аварий. В таком случае ситуация может усугубляться воздействием различных факторов: количество пассажиров, наличие незакрепленного груза в салоне машины, рельеф местности", – говорится в исследовании.
Отметим, что за год на дорогах Алтайского края гибнет более 250 человек. Это можно сравнить с количеством пассажирских мест в самолетах Boing 737, Ил-96 или Airbus A330. За год на дорогах в регионе гибнет больше людей, чем во всем мире во всех авиакатастрофах.
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