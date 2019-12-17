Карантин из-за вспышки бешенства ввели в селах Алтайского края

Карантин в связи со вспышкой бешенства ввели в селе Кашкарагаихе Тальменского района Алтайского края. Постановление об этом опубликовано на сайте правовой информации.
Как следует из текста документа, карантин установлен на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Тальменский район, с. Кашкарагаиха, пер. Прибрежный, д. 3 – д. 7 (нечетная сторона) и д. 6 (четная сторона). Ограничение связано с заболеваемостью бешенством.
Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Комментарии
Россельхознадзор алтайский бездействует. Ветеринаров с ветеринаршами развелось,бумажки перекладывают, толстеют и здоровеют на казенных харчах, а у зверят вон бешенство.