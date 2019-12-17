Работа не волк: Роструд напомнил, сколько коротких недель ждет россиян в 2020 году

Восемь рабочих недель в России в 2020 году окажутся сокращенными, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роструда. Россиянам удастся больше отдохнуть в связи с праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Сокращенные рабочие недели ждут россиян в январе, феврале, марте, мае, июне и ноябре, сообщили в ведомстве. Отдохнуть побольше в 2020 году удастся:
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с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества;
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с 7 по 9 марта по случаю Международного женского дня;
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с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая – традиционно длинные майские праздники;
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с 12 по 14 июня – из-за празднования Дня России;
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4 ноября – в День народного единства.
Напомним, ранее в Роструде сообщили, что последняя неделя 2019 года и первая неделя 2020 года окажутся для россиян двухдневными из-за новогодних праздников. Тем не менее 31 декабря будет хоть и сокращенным, но рабочим днем. Однако работодатель вправе сделать его выходным для своих сотрудников, подчеркнули в ведомстве.
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