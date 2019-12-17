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Новости

Власти Алтая предложили сделать 31 декабря выходным днем

, ИА "Амител"
Отдыхать в последний день 2019 года будут во многих регионах России
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посоветовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем. Предложение прозвучало в понедельник, 16 декабря, на ежедневной планерке, пишет официальный сайт правительства республики.

"Хорохордин также сообщил, что часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря", – говорится в сообщении.

А вот в Алтайском крае отдыхать 31 декабря не собираются. У жителей на это "нет серьезного запроса", рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время большого интервью краевым СМИ.

"Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – пояснил Томенко.

Напомним, что 31 декабря выходным днем объявили в Республике Крым, Кировской, Томской, Свердловской, Ленинградской областях и ряде других регионов. Тем не менее Роструд недавно сообщил, что 31 декабря сделать выходным днем все-таки можно, для этого решение должен принять сам работодатель.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

17.12.2019 14:31
- гость -

А я уже обрадовалась, прочитав заголовок...

17.12.2019 14:33
Kimi

Какой запрос от жителей алтайского края нужен Томенко?

17.12.2019 14:37
- гость -

Kimi, может люди с вилами у входа в голубой дом? Вот это бы был серьёзный запрос

17.12.2019 14:48
- гость -

У нас и так выходной работаем 21-го

17.12.2019 14:48
- гость -

Я Томенко в Инсте написала, а он видно свою же Инсту - не читает.

17.12.2019 14:52
Журналист

Амик, передайте, пожалуйста, запрос Томенко, чтобы сделал 31 декабря выходным днем.
Кто придумал работать на новый год?
31 декабря - это новый год!
Все уже готовятся, наряжаются, ездят по магазинам за последними покупками, кто-то едет в горный, кто-то с друзьями в баню, кто-то в другой город, в деревню.
31 декабря фактически нерабочий день.
Узаконьте этот факт, будьте добры.

17.12.2019 15:00
- гость -

Не надо.

17.12.2019 15:00
Eugene

Томенко просто флюгер. Куда царь укажет устами усов , то и делает.

17.12.2019 15:02
- гость -

Новый Год с 31 на 1е в 24-00, промолчите, умнее будете, журналист

17.12.2019 15:03
- гость -

17.12.2019 14:48
- гость -
Я Томенко в Инсте написала, а он видно свою же Инсту - не читает.

Вы бы слова губернатора прочитали. "Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу." Ваш запрос в Инсту нельзя назвать серьёзным.

17.12.2019 15:15
- гость -

17.12.2019 15:02
- гость -
Что не так журналист сказал? Он правильно выразил суть вопроса- к празднованию нужно подготовиться. Это вы тупо приехали с работы и сели за стол. У вас скатерть-самобранка может.

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