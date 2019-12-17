В районе новостроек Барнаула построят больше 2,5 тысяч квартир

Компания "Профресурс" (входит в ГК "Селф") подписала договор проектного финансирования со Сбербанком на строительство 16 многоквартирных домов. Квартал 2011, который назвали Nord, расположен на месте бывшего автомобильного рынка в Барнауле.
ЖК Nord ограничен Павловским трактом, ул. Солнечная Поляна, Взлетной и пр. Северным Власихинским. Руководитель компании-застройщика Нодар Шония рассказал на пресс-конференции 16 декабря, что в квартале запланировано 125 тыс. кв. м жилья. Минстрой уточняет, что это 2760 квартир. Кроме того, в квартале будет свой детский сад, школа и поликлиника.
Застройщик получил разрешение на строительство всех домов и уже приступил к работам. Ввести их в эксплуатацию он планирует в 2023 году.
Предприниматель не раскрыл детали проектного финансирования Сбербанка: сумму и процентную ставку. Он уточнил, что по мере накопления денег на эскроу-счетах стоимость кредита будет сокращаться.
Отметим, что, по данным Минстроя, с использованием проектного финансирования в регионе возводят семь многоквартирных домов. Еще 79 многоэтажек в Алтайском крае возводят на деньги дольщиков, которые они напрямую вносят в кассу застройщика. Однако уже в 2021 году рынок полностью перейдет на проектное финансирование, считает Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Комментарии
коллапс на павлике грядет ....
вот интересно, когда там покупают квартиры , люди готовы по 2 часа утром и также вечером добираться до дома ?? или все потенциальные покупатели работают в этом же районе и их все устраивает ?
17.12.2019 15:49
гость
сами с собой разговариваете что ли?
17.12.2019 15:49
гость
вот интересно, когда там покупают квартиры , люди готовы по 2 часа утром и также вечером добираться до дома ?? или все потенциальные покупатели работают в этом же районе и их все устраивает ?
Живу на Попова - Павловский... Когда искала работу, центр даже не рассматривался.. Из за 25000 в центр ездить каждое утро и вечером обратно не вижу смысла... Если оплата труда на порядок выше то можно помотаться.
ставка может колебаться от 11-12% до минимальных значений.
17.12.2019 15:49
гость
30-40 мин до речного через объездную. По Павлику мин 50-60. Зимой. Летом минус 10-15 мин. На авто. Когда нет аварий конечно.
Хз где там можно 2 часа пилить....
17.12.2019 16:13
- гость -
Вы нам втираете какую то дичь!
17.12.2019 16:13
- гость -
17.12.2019 15:49
гость
30-40 мин до речного через объездную. По Павлику мин 50-60. Зимой. Летом минус 10-15 мин. На авто. Когда нет аварий конечно.
Хз где там можно 2 часа пилить....
У вас есть авто. Круто. Что про автобусы скажете? Тоже 60 мин. Особенно сейчас в декабре, когда все как с цепи сорвались
Живу в 3 км от работы.
На машине 5-7 минут.
Чего и вам желаю.
Нефиг жить вдали от работы и только пробки генерировать
вы достали уже своими стройками, дороги стройте сначала!!!! 5 км в центр едем больше часа, каждый день!