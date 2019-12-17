Прокуратура нашла нарушения при уборке снега с улиц Барнаула. Виновных накажут

Прокуратура Барнаула, районные прокуратуры и сотрудники ГИБДД проверили, как убирают от снега улицы города. В результате были выявлены нарушения Национального Стандарта Российской Федерации.
"В частности, на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах, остановочных пунктах маршрутных транспортных средств на территории города имеются снежные накаты, колейность, наледь, снежные валы и т.д.", – пояснили в ведомстве.
Подобные условия препятствуют обеспечению безопасности дорожного движения, создают угрозу для здоровья граждан и вероятность повреждения их имущества.
Прокуратура внесла в администрацию Барнаула представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.
Комментарии
Ну бюджет же «осваивают»...