Бюджет Бийска на 2020 год стал более социальным после поправок "Справедливой России"

Бийские депутаты приняли бюджет на следующий год. В него вошли все предложения фракции "Справедливая Россия", увеличившие расходы на "социалку" и спорт на 25 млн рублей, передает пресс-служба фракции.
Руководитель фракции СР в бийской думе Елена Речкова рассказала, что разработчики документа приняли инициативу эсеров дополнить муниципальную программу "Доступная среда" (социальное такси). Теперь право на поездки будут иметь люди с ограниченными возможностями, в том числе больные с гемодиализом. Плюс к этому расходы по оказанию услуг социального такси выросли более чем на 2 млн рублей.
Также эсеры добились увеличения расходов на инвентарь для спортивных объектов Бийска. 18 млн рублей выделят на реконструкцию стадиона "Прогресс", более 5 млн – на капитальный ремонт спортивной школы № 1 и ФОК "Пересвет".
"Конечно, бюджет, далеко не идеальный, но он отражает все муниципальные программы, затрагивает, пусть не в таком объеме, как хотелось, все сферы города. Поэтому наша фракция поддержала бюджет. Будем и дальше, с учетом мнения жителей, совместно с коллегами по депутатскому корпусу работать над пополнением бюджета, над улучшением условий проживания бийчан", – прокомментировала Елена Речкова.
Депутаты "Справедливой России" проголосовали за принятие бюджета.
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