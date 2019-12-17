Жители алтайского села рассказали о зловонной реке, которая течет из воинской части

Жители Топчихи в сообществе Barnaul22 рассказали о реке отходов, которая стекает по сельской улице. По их словам, нечистоты два раза в неделю сбрасывает соседняя воинская часть.
На видео автор показал, что из-за зловонной жижи дорога превращается в мутную кашу. Пройти и проехать по ней невозможно. При этом ручей тянется по всей дороге вдоль домов. Местные жители вынуждены жить в отвратительном запахе.
По словам мужчины, они пытались обращаться в различные инстанции, но никто не смог им помочь.
Комментарии
Они нас от НАТО защищают, а вы им покакульки запрещаете? Люди, что с вами?
Зловонная жижа из воинской части? Если она не светится, то это уже хорошо
Российская армия продолжает оттачивать новые способы войны против своего же народа...
Кто там армию поднял и порядок навёл?