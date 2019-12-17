Медики рассказали, какими могут быть первые признаки рака печени

Вспышки гнева и перепады настроения могут быть первыми признаками рака печени, пишет "Медикфорум" со ссылкой на Daily Mail. Издание привело в пример историю 17-летней жительницы Великобритании.
Бет Уорли из города Бедворт было 17 лет, когда она стала замечать у себя перепады настроения и неконтролируемые приступы гнева. По ее словам, такие сильные эмоциональные реакции, как агрессия или истерика, могла вызвать даже случайно упавшая на пол вещь. А вспышки гнева сопровождались жаром, учащенным сердцебиением и одышкой.
"Я не могла контролировать свои эмоции. В один миг я становилась безумцем, а в следующий момент уже начинала рыдать. Мама говорила, что мое поведение напоминает истерики маленьких детей", – цитирует девушку издание.
Позднее у нее также стали наблюдаться боли в животе. В 18 лет после одного из обследований выяснилось, что у Бет параганглиома. Это опухоль, которая растет в нервных клетках. Она вызвала у британки нарушения в производстве гормонов, что привело к неконтролируемым выбросам адреналина. Таким образом, вспышки гнева и ярости стали признаком развивающегося рака печени.
Напомним, ранее сообщалось, что необычный симптом существует и у рака легких. Чтобы проверить, есть ли риск этой болезни, достаточно провести простой тест с обычным стулом.
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